Ekonomika USA rástla v 2. kvartáli najvýraznejšie za takmer 4 roky

dnes 16:31 -

Ekonomika USA vzrástla v 2. štvrťroku výraznejšie, než naznačoval rýchly odhad, pričom tempo rastu bolo najvyššie za takmer štyri roky. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo obchodu.

Podľa spresneného odhadu dosiahol rast americkej ekonomiky v období od apríla do konca júna 4,2 %, zatiaľ čo rýchly odhad poukazoval na rast na úrovni 4,1 %. Výsledok, ktorý je najlepší od 3. štvrťroka 2014, prekonal aj odhady ekonómov. Tí počítali s pomalším rastom v porovnaní s prvým odhadom a očakávali, že dosiahne 4 %.

Nečakaná revízia smerom nahor zároveň poukazuje na mimoriadne zrýchlenie rastu ekonomiky v porovnaní s 1. kvartálom. V tom rast amerického hospodárstva dosiahol 2,2 %.

Pod výraznejší než očakávaný rast sa podpísali najmä firemné investície a spotrebiteľské výdavky, aj keď rast výdavkov spotrebiteľov bol o niečo miernejší, než naznačoval prvý odhad. Podľa ministerstva obchodu sa spotrebiteľské výdavky, ktoré sa na celkovej ekonomickej aktivite USA podieľajú zhruba 70 %, zvýšili v 2. štvrťroku medziročne o 3,8 %, zatiaľ čo predchádzajúci odhad poukazoval na 4-percentný rast. Firemné investície vzrástli o 6,2 %. K ďalším zdrojom výraznejšieho rastu ekonomiky patrili slabšie tempo dovozu a vyšší rast vládnych výdavkov.

Ekonómovia však poukazujú na fakt, že pod vývoj v 2. kvartáli sa podpísalo niekoľko dočasných faktorov a toto tempo rastu sa v ďalších kvartáloch neudrží. Počítajú s tým, že do konca roka by ekonomika mohla pokračovať v 3-percentnom raste. Aj to je však stále výrazné tempo, ktoré by mohlo viesť k celkovému ročnému rastu ekonomiky na úrovni okolo 3 %. Ak sa ročný odhad naplní, bude to najvýraznejší rast ekonomiky USA od roku 2005, keď za daný rok vzrástla o 3,5 %.