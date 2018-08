Nezamestnanosť v Maďarsku sa drží na stabilnej úrovni

dnes 14:16 -

Nezamestnanosť v Maďarsku sa v 3-mesačnom období do konca júla udržala na úrovni z predchádzajúceho 3-mesačného obdobia. Aj naďalej tak zotrváva hlboko pod 4 %. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.

Miera nezamestnanosti dosiahla v Maďarsku v období od mája do konca júla 3,6 %. To je rovnaká úroveň ako za obdobie od apríla do konca júna. V 3-mesačnom období do konca júla v minulom roku dosiahla nezamestnanosť v Maďarsku 4,2 %.

V období máj-júl tohto roka sa zároveň mierne zvýšila miera zamestnanosti. Dosiahla 60,3 % oproti 60,2-percentnej úrovni za tri mesiace do konca júna.