Bank of Cyprus predala zlé úvery v hodnote 2,7 mld. eur

Bank of Cyprus, ktorá je najväčším cyperským peňažným ústavom, predala zlé úvery v hodnote 2,7 mld. eur newyorskej spoločnosti Apollo Global Management. Transakcia, o ktorej banka informovala v utorok, je najväčším takýmto obchodom v histórii krajiny. Predajom zlých úverov v hodnote pätnástich percent hrubého domáceho produktu Cypru sa celkový objem zlých úverov banky zredukoval na úroveň 5,2 mld. eur. Ešte pred štyrmi rokmi mala banka vo svojej bilancii zlé úvery vo výške 15 mld. eur.

Peňažnému ústavu Bank of Cyprus a ďalším cyperským finančným spoločnostiam spôsobujú zlé úvery ťažkosti od finančnej krízy z roku 2013, ktorá krajinu donútila požiadať o zahraničnú pomoc v sume niekoľkých miliárd dolárov. Generálny riaditeľ Bank of Cyprus John Patrick Hourican v rozhovore pre agentúru Associated Press označil predaj zlých úverov spoločnosti Apollo Global Management za "najväčšiu transakciu na Cypre" odvtedy ako ostrovnú krajinu v roku 1878 kúpila Veľká Británia od Osmanskej ríše.