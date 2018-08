Dopady tvrdého Brexitu: 10-percentný pokles libry, rastúci FTSE 100 a drastický krok Bank of England

Zdroj: businessinsider

V Pantheon Macroeconomics skúsili namodelovať, čo by znamenal tvrdý Brexit pre kľúčové aktíva britského trhu. Hoci by to nemal byť taký šok ako počiatočný výsledok referenda o opustení Európskej únie v júni 2016, trhy by ale zaznamenali veľké pohyby v menách, akciách aj dlhopisoch.

Britská libra nevyhnutne utrpí. Už od referenda sa pohyby libry takmer výlučne spájali s vývojom okolo Brexitu. Na všetky správy, ktoré naznačujú, že Británia smeruje k mäkšiemu Brexitu, mena stúpa. Akékoľvek správy o opaku, libra padá. Tento vzťah sa odráža aj na nedávnom klesnutí libry na hodnotu nižšiu ako 1,28 voči doláru, čo sa zhodovalo s rastúcou pravdepodobnosťou nulovej dohody. Samuel Tombs, ekonóm Pantheon tvrdí, že libra by v najbližšej budúcnosti klesla o viac ako 10 % zo súčasných úrovní, ak by sa naplnil scenár tvrdého Brexitu, niekam na úroveň, ako sa obchodovala na konci marca (1,15 USD). Aj ostatní analytici súhlasia s takouto prognózou. V júli Neil Jones, riaditeľ predaja hedžových fondov Mizuho Bank, povedal agentúre Bloomberg, že v prípade, že by Briti vystúpili bez dohody, libra by prudko klesla a "zasiahla nové postreferendové minimá". Strategička Commerzbank, Thu Lan Nguyenová "očakáva minimálne reakciu v rozsahu, ktorý sme videli po referende". V deň po referende klesla libra o viac ako 8 %.





Slabá libra má silný dopad na akciový trh v Spojenom kráľovstve. Je to preto, že naviazaná na spoločnosti, ktoré v Spojenom kráľovstve nevytvárajú svoje peniaze. FTSE 100 napríklad obsahuje ťažobné a ropné spoločnosti, farmaceutických gigantov, pričom približne dve tretiny všetkých príjmov pre spoločnosti v indexe pochádzajú zo zahraničia. Pantheon predpovedá, že FTSE 100 prekročí hranicu 8000 v prípade tvrdého Brexitu, čo je päťdesiatpercentný nárast oproti piatkovej cene pri zatváraní.





Pokiaľ ide o trh s dlhopismi v Spojenom kráľovstve, Pantheon predpovedá, že výnos z 2-ročných klesne na 0 %. Môže sa to zdať ako nezmysel, aby výnosy klesli, keďže nižšie výnosy vnímajú investori ako bezpečnejší dlhopis, čo je nepravdepodobné v prípade tvrdého Brexitu. Pantheon ale tvrdí, že vystúpenie bez dohody prinúti Bank of England okamžite zvrátiť normalizáciu menovej politiky, ktorú začala v minulom roku. Banka zvýšila úrokové sadzby od novembra 2017 dvakrát, na 0,75 %, ale sadzby bude musieť znížiť na 0 % a zároveň spustiť nové kvantitatívne uvoľnenie vo výške 100 miliárd GBP, čo by znižovalo výnosy dlhopisov. Bolo by to po prvý raz, čo Bank of England sadzbu stiahla na 0 %.