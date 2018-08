Rokovania USA a Číny o riešení obchodného sporu skončili bez výsledku

dnes 9:01 -

Predstaviteľom Číny a USA sa v rámci ďalšieho kola rokovaní o obchode nepodarilo dosiahnuť výraznejší pokrok. Naopak, v čase rokovaní obidve krajiny zaviedli voči sebe ďalšie dovozné clá.

Čínska delegácia na čele so štátnym tajomníkom ministerstva obchodu Wangom Šou-wenom sa v stredu a vo štvrtok (22.-23.8.) stretla vo Washingtone s predstaviteľmi amerického ministerstva financií, aby spolu pokračovali v diskusiách o riešení obchodných sporov. Výsledok, ktorý by znamenal zmiernenie vzťahov, sa však nedostavil, naopak, vo štvrtok začali platiť nové vzájomné dovozné clá vo výške 25 %.

V obidvoch prípadoch boli clá uvalené na tovar v hodnote 16 miliárd USD (13,82 miliardy eur). Celkovo sa tak už týkajú tovarov v hodnote 50 miliárd USD, keď v júli krajiny zaviedli voči sebe dovozné clá na tovar za 34 miliárd USD. Napriek tomu čínske ministerstvo obchodu v piatok oznámilo, že to bolo "konštruktívne stretnutie" a obe strany sa dohodli, že aj do budúcnosti "ostanú v kontakte".

Americký prezident Donald Trump sa pritom vyhráža ďalšími clami za zhruba 500 miliárd USD, čo je ročný objem dovozu Číny do USA. Po pripočítaní už platných ciel by to predstavovalo tovary za 550 miliárd USD, teda viac než Čína do Spojených štátov vyvezie. V minulom roku hodnota čínskeho tovaru vyvezeného do USA dosiahla 505 miliárd USD.

Trump obviňuje Peking z neférových obchodných praktík, najmä v oblasti technológií. Zároveň Američanom prisľúbil, že zníži vysoký obchodný deficit USA s Čínou, ktorý v roku 2017 dosiahol 375 miliárd USD.