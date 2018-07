Británia by podľa nového ministra nemusela uhradiť záväzky voči EÚ v sume 39 mld. GBP

dnes 12:46 -

Veľká Británia by nemusela uhradiť svoje záväzky voči Európskej únii po brexite v sume 39 mld. libier (GBP), ak Británia a únia nedosiahnu obchodnú dohodu. Naznačil to nový britský minister pre brexit Dominic Raab, ktorý pre Sunday Telegraph povedal, že musí existovať "podmienenosť" medzi uhradením záväzkov Británie pri odchode z EÚ a jej schopnosťou vytvoriť s úniou nové vzťahy. Podľa Raaba to nemôže byť tak, že "jedna strana si plní svoju časť dohody a druhá strana nie, respektíve napreduje pomaly."

Raab na poste ministra pre brexit nahradil Davida Davisa, ktorý rezignoval pred dvomi týždňami na protest proti plánu premiérky Theresy Mayovej realizovať "mäkký" brexit. Británia a Európska únia zostávajú vzdialené, pokiaľ ide o podmienky nového usporiadania obchodu. Konzervatívna strana premiérky Mayovej je taktiež vážne rozdelená v otázke, akú politiku brexitu podporiť.