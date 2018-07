Pozitívne vyhliadky USA po zverejnení ekonomickej situácii

včera 20:08 -

Zatiaľ, čo sa Európska únia pýši infláciou na úrovni 2%, na indexoch sa to zatiaľ neodzrkadľuje ako by sa očakávalo. Medzimesačný index spotrebiteľských cien za mesiac jún rástlo 0,1%-ne, zatiaľ čo minulý mesiac rástol 0,5%. Z ročného hľadiska index za jún rástol 2% a tak naplnil očakávania analytikov v nezmenený rast spotreby. Na druhej strane medzimesačný jadrový index spotrebiteľských cien vykázal sklamanie vykázaním žiadneho rastu za jún, aj keď sa očakával aspoň malý 0,1%. Tento rast je stále pod predchádzajúcim rastom 0,3% počas minulého mesiaca. Jadrový medziročný index spotrebiteľských cien k júnu zaznamenal taktiež spomalenie rastu o 0,1% a ustálil sa na úrovni rastu 0,9%. Index spotrebiteľských cien vo Veľkej Británii medziročne k júnu rástol 2,4%, pričom sa očakával rast 2,6%-ný. Medzimesačne sa rast index znížil z 2,4% na 0%. Taktiež spomalenie rastu môžeme zaznamenať na medzimesačnom impute indexu cien výrobcov za jún z 3,3% na 0,2%. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,77 %, CAC 40 +0,46 %, DAX +0,82 %.

Amerika sa nesie v pozitívnom duchu po včerajšom vyjadrení Powella a spôsobil býčí trend dolárového indexu. Taktiež sa dnes konalo druhé vystúpenie Powella pred kongresom. Hlavnými dátami dnešného dňa je množstvo vydaných povolení v júni. Analytici očakávali mierny pokles z 1,301 miliónov na 1,33 milióna, no výsledný pokles na úroveň 1,273 milióna povolení. V percentuálnom ponímaní sa očakával medzimesačný nárast 2,2%, no poklesol o 2,2%. Index, ktorý meria zmenu počtu nových obytných budov zaznamenal rapídny pokles k júnu z 1,337 milióna na 1,173 milióna. V percentuálnom medzimesačnom ponímaní kleslo o 12,3%, no pokles sa predpokladal ,,iba‘‘ o 2,2%. Zásoby ropy v Amerike dnes zatriasli trhom a prekvapili po tom, čo dáta vykázali zásobu na úrovni 5,836 milióna barelov, zatiaľ čo analytici sa domnievali o znížení o 3,622 milióna barelov. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA +0,32 %, S&P500 +0,22 %, NASDAQ -0,01 %.

Lukáš Baloga, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.