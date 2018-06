Investície čínskych firiem v Spojených štátoch sa prepadli o vyše 90 %

dnes 12:46 -

Investície čínskych firiem v USA zaznamenali za prvých päť mesiacov tohto roka prudký pokles. Dôvodom je dôslednejšia kontrola čínskych projektov americkými úradmi, ako aj tlak čínskej vlády na domáce firmy, aby predali časť zahraničných aktív a znížili tak objem dlhu.

Podľa spoločnosti Rhodium Group investovali čínske firmy do nových projektov a akvizícií v Spojených štátoch od januára do konca mája 1,8 miliardy USD (1,55 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles až o 92 %. Navyše, za to isté obdobie dokončili čínski investori v USA divestície za 9,6 miliardy USD a ďalšie predaje za zhruba 4 miliardy USD majú rozbehnuté.

Tohtoročný prepad čínskych investícií v USA nasleduje po podobnom vývoji v minulom roku. Dôvodom sú na jednej strane kroky čínskej vlády, ktorá v obave z rastúceho dlhu začala tvrdo postupovať proti dovtedy rozsiahlym zahraničným investíciám čínskych spoločností. Na druhej strane sú to aj kroky Washingtonu, ktorý začal viac preverovať akvizície v USA zo strany čínskych firiem a zároveň voči Pekingu zaujal konfrontačnejší postoj.

Aj vyhliadky investícií čínskych firiem v USA v ďalšom období sú pesimistické, dodáva Rhodium Group. Pozitívom v určitom smere však môže byť súčasný obchodný spor medzi USA a Čínou. Podľa Rhodium Group je možné, že nové dovozné clá na čínske produkty by mohli presvedčiť niektoré čínske spoločnosti umiestniť časť produkcie v USA, aby sa dovozným clám vyhli.