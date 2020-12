8 finančných ponaučení, ktoré by ste mali odovzdať svojim deťom

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 0:05 -

Peniaze by nemali byť jediným určujúcim faktorom pre rozhodnutia, ktoré v živote urobíte. A hoci za peniaze si šťastie nekúpite, dokážu vám zabezpečiť slobodu. Skutočné bohatsvo spočív a v niečom úplne inom ale to neznamená, že by ste sa o financie nemali zaujímať. Finančná gramotnosť sú vedomosti potrebné na efektívne riadenie osobných financií. Finančne gramotní ľudia vedia, ako dosiahnuť dlhodobé ciele a robiť zdravé finančné rozhodnutia.

Na druhej strane tí, ktorí nie sú finančne gramotní, majú ťažkosti s uplatňovaním finančných rozhodovacích zručností v reálnych situáciách. Nielen, že majú tendenciu robiť nezdravé peňažné rozhodnutia, ktoré vytvárajú finančné problémy, ale majú problémy s dosahovaním finančných cieľov. Finančná negramotnosť sa šíru ako epidémia. Zatiaľ čo základná gramotnosť je pre pedagógov prioritou, finančná gramotnosť v učebných osnovách nie je. V tomto smere musia byť aktívnejší rodičia.

Čo môžete urobiť preto, aby ste mali finančne gramotné deti.

Bez práce koláče

Deti by mali pochopiť vzťah medzi prácou a príjmami už v mladom veku. Odmena je dostatočnou motiváciou a peniaze sú atraktívnou odmenou. Umožnite im, aby robili veci za odmenu, nielenže sa naučia aká je hodnotu tvrdej práce, ale pomáha im to naučiť sa, ako spravovať svoje peniaze. Môžete tiež kultivovať ich podnikateľského ducha tým, že ich povzbudíte k poskytovaniu služieb ako je starostlivosti o domácich miláčikov a práce na dvore alebo upratovanie domácnosti priateľom, susedom alebo príbuzným. Deti, ktoré pracujú za odmenu, sa môžu naučiť ako zvládnuť impulzívne nákupy bez monumentálnych následkov. Môžu sa tiež naučiť čo je to spokojnosť pri vytváraní úspor na dosiahnutie cieľov. Deti, ktoré chápu hodnotu tvrdej práce, sa naučia zodpovedať za to, čo produkujú.

Vlastná vízia

Finančné plánovanie je o definovaní vašich osobných cieľov a vytvorení realistického plánu na ich dosiahnutie. Rozprávajte sa o finančných cieľoch svojej rodiny aj s vašimi deťmi a nechajte ich nech vidia, čo robíte, aby ste ich dosiahli. Povzbudzujte ich, aby preskúmali svoje vlastné ambície a očakávania do budúcnosti a stanovili si osobné finančné ciele. Ich plány a ciele sa budú pravdepodobne meniť, ale keď sa naučia určovať si dlhodobé a krátkodobé ciele, pomôže im to vychutnať úspech a ovocie dobrého plánovania.

Naučte ich šetriť

Pomôžte deťom získať disciplínu v pravidelnom šetrení. Keď budú staršie, a už nebudú hádzať do prasiatka, poďakujú sa vám za to. Pre staršie deti je ideálny sporiaci účet a nechajte ich spravovať svoje výpisy, aby videli, koľko našetrili. To bude cenná lekcia počas mladistvých rokov, kedy sú pokúšaní minúť úspory určené pre niečo iné radšej na jedlo, oblečenie a priateľov. Pomôžte im vytvoriť funkčný rozpočet, ktorý uprednostňuje úspory, ale rozvíja sebakontrolu. Potom ich naučte pravidelne a systematicky šetriť stanovením časového rozvrhu na dosiahnutie konkrétnych cieľov. Keď začnú skúmať výhody z úspor z prvej ruky, začnú šetriť sami.

Porozprávajte sa s nimi o investovaní

Informácie o základoch investovania v ranom veku sú dôstojnou investíciou do finančnej gramotnosti. Nemusí to byť komplikované definície, dokonca aj veľmi malé deti môžu vysadiť semeno a sledovať, ako časom z neho niečo vyrastá. Stolové hry, ktoré sú o peniazoch, poskytujú výborné príležitosti na to, aby ukázali deťom, ako správne investovať. Môžu zároveň vidieť, ako funguje zložený úrok, čo im umožňuje vidieť, že aj malá investícia môže priniesť zisk v priebehu času. Môžete svoje deti oboznámiť so základným, ale dôležitým konceptom, ako je inflácia, úrokové sadzby a investovanie do spoločností. To si ale vyžaduje aby ste boli aj vy finančne gramotní, ochota zvýšiť si vlastné finančné IQ bude nielen príklad pre vaše deti, ale s najväčšou pravdepodobnosťou zlepší aj vašu finančnú situáciu.





Naučte deti dávať

Deti sa musia naučiť čo je to filantropia, potrebujú sa dozvedieť, že pre nie sú veci to najdôležitejšie. Naučiť sa dať z toho, čo zarábajú, nielen nabáda k veľkorysosti, ale pomáha im vidieť, že zarábanie peňazí nie je najdôležitejšou vecou v živote. Poskytnutie časti príspevku do detskej nemocničnej zbierky alebo darovanie pre ľudí na to odkázaných poskytuje deťom príležitosť zistiť, čo je v živote najcennejšie.

Nech si vytvoria vlastný rozpočet

Naučte svoje deti, že bez ohľadu na to, koľko zarábajú, pravdepodobne neušetria nič a ak nebudú mať správny rozpočet. Dokonca aj malé deti sa môžu naučiť vytvárať rozpočet prerozdeľovaním drobných príspevkov do pohárov určených na dlhodobé úspory, krátkodobé úspory, darovanie a výdavky. Staršie deti môžu využiť obálkový systém a zápisník. Nakoniec spravovať svoj rozpočet dokážu aj prostredníctvom aplikácie. Rozpočtovanie pomáha deťom naučiť sa šetriť na to, čo chcú a potrebujú bez toho, aby sa dostali do dlhu.

Upozornite ich na dlhy

Žijeme v čase keď sa mnohé orientuje na spotrebiteľa. Dokonca aj so zdravým rozpočtom sa dá ťažko vyhnúť dlhu. Deti musia pochopiť náklady a dôsledky súvisiace s dlhom, aby mohli rozvíjať sebakontrolu. Len tak dokážu predísť zlému zadlženiu a vedia posúdiť čo je múdre využívanie dobrých dlhov. Uspokojenie impulzov že si niečo kúpi, a ospravedlní to tým, že zaplatí neskôr, ich neučí nič o tom ako zvládnuť dlh. Zlý dlh je všetko, čo sa znehodnocuje. Tradične dobrý dlh je niečo, čo prináša výnosy. Práve sa začíname zotavovať z finančnej krízy v roku 2008. Uistite sa, že vaše deti pochopia, čo sú dnes dobré a zlé dlhové náklady. Pomôžte im naučiť sa počítať náklady a pochopiť povinnosti spojené s dlhom.

Neriešte ich problémy za nich

Rodičia radi naprávajú to, čo pokazili ich deti. Nechcú vidieť deti trpieť. Bohužiaľ, zmierňovanie bolesti spojené so zlými finančnými rozhodnutiami podporuje finančnú nevedomosť. Nie je to ani zďaleka tak jednoduché, ako pochvala a odmena. Finančne gramotné deti chápu, že zlé návyky na výdavky majú svoje dôsledky.