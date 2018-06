dnes 17:01 -

Saudský štátny ropný koncern Aramco plánuje zvýšiť investície do rafinácie a petrochémie, aby si zabezpečil nové trhy. Zvyšovanie predaja chemických produktov považuje za kľúčové v rámci svojej stratégie zníženia rizík, ktoré prináša spomaľovanie dopytu po rope.

Aramco, najväčší svetový producent ropy, rozširuje svoju globálnu stopu posilnením kapacity svojich závodov pred prvou verejnou ponukou akcií (IPO) na budúci rok, ktorá má byť najväčšia v histórii IPO.

Okrem toho štátny ropný gigant investuje miliardy do nových projektov v Číne, Indii a Malajzii. Jeho cieľom je dokončiť dohody o nových partnerstvách ešte v tomto roku.

Aramco plánuje zvýšiť svoju rafinačnú kapacitu na 8 miliónov až 10 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne zo súčasných približne 5 miliónov barelov/deň. A chce zdvojnásobiť výrobu petrochemických produktov do roku 2030.

Aramco v súčasnosti vyťaží približne 10 miliónov barelov ropy denne. Stratégia koncernu je jednoduchá, chce spracovať prevažnú časť svojej produkcie ropy a stať sa svetovým lídrom v oblasti petrochemických výrobkov do roku 2040, uviedlo vedenie koncernu.

Pre dosiahnutie týchto cieľov vstúpilo Aramco do spoločného podniku s tromi indickými rafinériami a získalo v ňom 50-% podiel. Za 44 miliárd USD (37,33 miliardy eur) postavia novú rafinériu s kapacitu 1,2 milióna barelov ropy denne na západnom pobreží Indie.

Aramco pracuje aj na zabezpečení partnerstva so spoločnosťou Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC). Bolo by to prvé spojenie dvoch arabských štátnych ropných firiem do nadnárodného podniku. Aktuálne dokončujú memorandum o porozumení, ktoré bude zahŕňať určité obchodné princípy medzi nimi. Chcú ho mať hotové ešte v tomto roku.

Okrem Indie má Aramco 50-% podiel v projekte RAPID malajzijskej spoločnosti Petronas.

Aramco dúfa, že mu to pomôže získať dominantné postavenie pri dodávkach ropy do Indie a Malajzie, dvoch z najrýchlejšie rastúcich ropných trhov na svete, po Číne, ktorá má ešte väčší rastový potenciál. Aramco preto v Číne skúma tri samostatné rafinérske a petrochemické projekty.