Vývoj organizovaného cestovného ruchu vlani považuje SACKA za optimistický

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) považuje vývoj organizovaného cestovného ruchu v roku 2017 za optimistický. Zvýšil sa nielen počet Slovákov na zahraničných zájazdoch, ale aj turistov zo zahraničia na Slovensku a vzrástol tiež záujem o domáce pobyty. Zástupcovia cestovných kancelárií a agentúr na stretnutí s médiami v stredu vyslovili očakávanie, že vlaňajší pozitívny trend bude pokračovať aj v tomto roku.

S domácimi cestovnými kanceláriami vlani vycestovalo do zahraničia 633,5 tisíca osôb, čo je medziročne viac o 7 %, resp. o 41,7 tisíca. Priemerná dĺžka pobytu 7,5 dňa sa skrátila takmer o jeden deň. Najviac dovolenkárov išlo opäť do Bulharska, a to 117,4 tisíca, ich počet klesol o tritisíc. Nasledovali Chorvátsko (vyše 94 tisíc osôb), Grécko (viac ako 78 tisíc), Taliansko a Turecko (po 60 tisíc), Španielsko (25 tisíc), Egypt (skoro 22 tisíc), Rakúsko (18,5 tisíca), Cyprus (takmer 14 tisíc) a Maďarsko (zhruba 12,5 tisíca osôb). Z toho zo slovenských letísk vycestovalo na zájazdy 367,5 tisíca turistov pri rekordnom náraste o 36,5 %, z Bratislavy takmer 281 tisíc, z Košíc vyše 60 tisíc, z Popradu viac ako 10 tisíc a zo Sliača 16 tisíc. Podobne úspešný bol rok 2017 aj pri autobusových a tématických zájazdoch.

"Vlaňajšia sezóna bola veľmi výrazne ovplyvnená pozitívnou politickou situáciou. To je voda na mlyn pre cestovný ruch. Po dlhých rokoch sme nezaznamenali v obľúbených dovolenkových destináciách nič, čo by vyrušilo našich cestujúcich pri dovolenkách," povedal prvý viceprezident SACKA Mikuláš Milko. Podobný vývoj ako vlani zaznamenávajú cestovné kancelárie aj v tomto roku. "Opäť je to ovplyvnené dobrou klímou v medzinárodnej oblasti. Politická situácia v miestach, kam posielame našich ľudí, sa ukazuje byť stabilná. Určite na to dobre vplýva aj dobrá ekonomická situácia v Európskej únii, príjmy ľudí," uviedol Milko. Očakáva, že v tomto roku pocestujú Slováci hlavne do Turecka, za nimi by mali v záujme nasledovať Grécko a Bulharsko.

Za pozitívum označil Milko istú stabilitu cien dovoleniek. Po kríze v Grécku a udalostiach v Turecku ceny v oboch krajinách podľa neho výrazne klesli a tento rok sa dostávajú do "normálu". Niektoré hotely už teraz avizujú na budúci rok výrazný nárast cien zhruba o 10 %, či 20 % i viac. "Tento rok je asi posledný, pokiaľ sa niečo nezmení, že naši ľudia budú dovolenkovať v zahraničí za ceny, ktoré sme schopní ponúknuť v konkurencii oproti rakúskym, alebo iným cestovkám. Nárast cien v Turecku, Grécku a v ostatných krajinách v budúcom roku bude pokračovať," uviedol Milko. Cestujúcim odporúča, aby si dávali pozor na cestovné kancelárie, ktoré ponúkajú dlhodobo zájazdy za podozrivo nízke ceny, ako aj na to, či sú poistené proti platobnej neschopnosti.