V roku 2018 by si mohlo dopriať dovolenku v zahraničí viac Slovákov

Na dovolenku do zahraničia by mohlo v tomto roku vycestovať prostredníctvom cestovných kancelárií viac slovenských turistov než v roku 2017. Odhaduje to Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).

"Napriek tomu, že rok 2017 bol z pohľadu počtu cestujúcich prostredníctvom slovenských cestovných kancelárií rekordný, na tento rok cestovné kancelárie naplánovali mierny nárast," opísal na stredajšej tlačovej konferencii prvý viceprezident SACKA Mikuláš Milko.

Doterajšie predaje zájazdov pritom podľa jeho slov ukazujú, že by mohol byť plánový zvýšený počet dovoleniek aj reálne uskutočnený. "Predpokladáme, že nárast by sa mal pohybovať medzi 5 a 10 %," dodal Milko.

Najvýraznejšie pritom vzrástol v tomto roku záujem slovenských dovolenkárov o zájazdy do Turecka. V rebríčku obľúbenosti by tak mohlo Turecko preskočiť minuloročného favorita Bulharsko. "Ukazuje sa, že v roku 2018 sa na prvom mieste v záujme umiestni Turecko," priblížil Milko.

Turecko bolo naposledy najobľúbenejšou dovolenkovou destináciou turistov zo Slovenska v roku 2015, kedy tam prostredníctvom cestovných kancelárií vycestovalo 101.341 ľudí. V roku 2016 sa prepadlo na piatu priečku a rovnako na piatej pozícii bolo aj v roku 2017.

V roku 2017 pritom vycestovalo prostredníctvom cestovných kancelárií do zahraničia 633.502 slovenských dovolenkárov. V porovnaní s rokom 2016 to znamenalo nárast o 7 %. Najobľúbenejšou destináciou bolo v minulom roku Bulharsko, kde strávilo letnú dovolenku 117.395 Slovákov. Za ním nasledovalo Chorvátsko s 94.068 dovolenkármi a tretie bolo Grécko s 78.422 slovenskými turistami.

Výrazný nárast pritom podľa asociácie zaznamenali letecké zájazdy. Zo slovenských letísk totiž v roku 2017 odcestovalo na dovolenku 367.522 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamenalo nárast o 36,55 %. Išlo tak o historicky najúspešnejšiu sezónu v tomto smere.