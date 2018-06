Fanúšik zaplatil 3 milióny dolárov za obed s Warrenom Buffettom, vy si jeho najlepšie rady môžete prečítať zadarmo

Zdroj: QZ

Každý rok Buffett obeduje s víťazom dobročinnej aukcie organizácie Glide v San Franciscu, ktorá pomáha ľuďom bez domova. Wall Street Journal konštatuje, že cena za tento druh stretnutia s miliardárskym investorom a filantropom sa od roku 2008 neustále pohybuje nad 1 miliónom USD. Zdá sa, že veľa ľudí si myslí, že je to dobrá investícia. Jedným z uchádzačov bol aj Ted Weschler, ktorý získal miesto ako portfólio manažér v spoločnosti Berkshire Hathaway po dvojnásobnej výhre v aukcii Glide.

Ale aj keď nemáte k dispozícii milióny, mnohé z Buffettových múdrostí sú už notoricky známe. Tu je zopár rád, ktoré vyslovil dnes 87-ročný investor v priebehu niekoľkých rokov.

V roku 2004 požiadal istý 14-ročný tínedžer Buffetta o radu, čo by mali mladí ľudia robiť, aby dosiahli úspech. "Stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú lepší ako vy," povedal Buffett. "Vyber si spoločníkov, ktorých správanie je lepšie ako to tvoje a pôjdeš týmto smerom." A Charlie Munger ho doplnil. "Ak vám to spôsobí dočasnú nepopularitu u rovesníkov, kašlite na nich."

"Rozdiel medzi úspešnými ľuďmi a naozaj úspešnými ľuďmi spočíva v tom, že skutočne úspešní ľudia hovoria, dokážu povedať nie takmer na všetko," povedal Buffett. Odmietnutie vám umožňuje sústrediť sa na tie veci, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Ak ste človekom, ktorý má problémy s odmietnutím, Kristin Wong z New York Times má pre vás užitočnú radu: namiesto toho, aby ste povedali "nemôžem", čo zdá sa ponecháva priestor na ďalšiu diskusiu, jednoducho povedzte nie, ja to neurobím.







Buffett údajne strávi 80 % svojho času denne čítaním. "Prečítajte 500 strán každý deň," povedal raz študentom o tom, ako si vybudovať kariéru v investovaní, poukazujúc na hromadu rôznych dokumentov. "Takto fungujú vedomosti. Vytvára sa podobne ako zložený záujem. Všetci to môžete urobiť, ale ručím za to, že mnohí z vás to neurobia." Nesnažte sa rýchlo čítať, vedci dokázali, že tak to naozaj nefunguje. Namiesto toho podniknite kroky na zapracovanie času venovaného čítaniu do svojej každodennej rutiny a nastavte si koľko denne čítaniu venujete.

Podľa odhadov má Buffett majetok v hodnote viac ako 82 miliárd dolárov, ale stále si nájde čas na zábavu. Každý týždeň hrá asi 12 hodín bridž a hrá na ukulele, dokonca sa pripojí k svojmu synovi, profesionálnemu hudobníkovi. Koníček môže robiť zázraky, ktoré vám pomôžu spojiť sa so svojimi priateľmi a rodinou. "Je naozaj úžasné, a to v prvom rade, že je tak nadšený tým čo robí a že môžeme robiť niečo spoločne. Pretože, poviem vám, že ja nebudem sedieť v Berkshire a prechádzať si aktuálne údaje o poistení, takže ak budeme robiť niečo spoločne, bude to hudba," vyjadril sa Buffettov syn Peter pre NPR.