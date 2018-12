Netradičný finančný poradca: Profesionálni videohráči nevedia ako minúť svoje horibilné príjmy

Zdroj: MarketWatch

Foto: YT/Galen Herbst de Cortina;SITA/AP

dnes 0:21 -

Galen Herbst de Cortina má 29 rokov, týždenne strávi 10 až 15 hodín hraním hier ako Faster Than Light, Celeste, Hearthstone a RimWorld. Pred približne troma rokmi padlo rozhodnutie, že sa stane finančným poradcom. Výlučne za poplatok radí predovšetkým mladým ľuďom avšak ako poradca na plný úväzok pracoval len asi rok a pol. Potom sa jeho dva svety prepojili a na svete bola nová kariérna výzva. Zúčastňoval sa konferencií o videohrách, ako je TwitchCon a Electronic Entertainment Expo a stretával sa s inými nadšencami hier. A medzi nimi boli samozrejme aj takí, ktorí potrebovali pomoc pri riadení svojich financií. "Stretol som veľa ľudí, ktorí slušne zarábali a tvrdili, že nevedia, čo s týmito peniazmi robiť," cituje Herbsta de Cortinu portál MarketWatch.





Hráči môžu zarábať peniaze, keď vysielajú video o sebe ako hrajú na streamingových platformách ako je Twitch a fanúšikovia sa na ich kanál naladia. Hráči na službe Twitch zarábajú peniaze predovšetkým zo streamovania reklám počas hry. Určitá časť príjmov je aj od divákov, ktorí im platia buď prostredníctvom odberu na Twitch, alebo im rovno posielajú peniaze ako prejav uznania.

Digitálny herný priemysel z roka na rok rastie. Podľa údajov Goldman Sachs v roku 1995 bolo viac ako 100 miliónov príležitostných hráčov. Vlani už 2,6 miliárd! Celosvetovo je asi 400 miliónov divákov, z ktorých polovica ani žiadne hry nehrá. Banka predpovedá, že odvetvie e-športu, ktoré zahŕňa profesionálne herné súťaže, bude mať v roku 2019 hodnotu 1,1 miliardy dolárov.





Herbst de Cortina získal certifikát poradcu v júli 2016 má dnes asi 75 % klientely spomedzi profesionálnych hráčov hier, čo predstavuje približne tucet herných klientov. Všetci sú vo veku od 21 do 29 rokov a hranie videohier je ich práca na plný úväzok. Väčšina z nich zarobí niečo medzi 75 a 250 tisíc dolárov ročne, prezradil Herbst de Cortina. A niektorí dokončia ešte viac. Taký Tyler Blevins, ktorý má pseudonym "Ninja", má viac ako 7,1 milióna nasledovníkov na Twitch a 4,4 milióna nasledovníkov na Instagrame. Dokáže zarobiť viac ako 500 000 dolárov mesačne hraním Fortnite, pochválil sa vo vysielaní televízie CNBC. To by znamenalo, že ich príjmy sú v niektorých prípadoch na úrovni hollywoodskych hviezd. Porovnanie sedí, aj videohráči sú teraz výkonnými umelcami a vysielateľmi, vďaka streamovaniu. A v momente, keď ich popularita presiahne určitú úroveň, dokážu vytrieskať peniaze nielen z reklám a podpory od obdivovateľov, ale aj z koncesných obchodov, tovaru a reklamy na svojich osobných účtoch v rámci sociálnych médií.





Herbst de Cortina vyvracia niekoľko mylných predstáv o tomto segmente. Priatelia a členovia rodiny sa niekedy spýtajú, "robíte to oblečení?" Keď počujú, že niekto vysiela online, okamžite myslia na porno, nie na hranie.

Niektorí Herbst de Cortinovi klienti sa dokonca vykašlali na školu pretože celé dni len hrali hry a vysielali z toho stream. Veľa hráčov, obzvlášť populárnych, trávi osem alebo viac hodín denne hraním, šesť dní v týždni.

Diváci radi vidia nielen ich stratégie, ale aj ich reakcie počas hry. Na kamere musia pôsobiť zábavne, To je cesta k ich úspešnému podnikaniu. Niektorí hráči sa zrazu ocitli v polohe "náhodného vlastníka firmy". Herbst de Cortina to popisuje, že im nezávislí dodávatelia odporučia, aby oddelili svoje podnikateľské a osobné financie. Špecializuje sa na to celý rad právnikov, či manažérov e-športu, či účtovníkov, ktorí radia hráčom, ako spojiť biznis s koníčkom. Podobne ako v prípade iných pracovníkov na voľnej nohe, môžu byť príjmy hráčov nepredvídateľné.







Herbst de Cortina radí hráčom v oblasti platenia daní, ale aj v oblasti plánovania dôchodkov a vytvárania domáceho rozpočtu. Nezabúda ani na poistenie, pretože určité časti tela dostávajú po toľkých hodinách poriadne zabrať, čo by mohlo viesť až k nejakému druhu zranenia, ako je vyvrtnutie zápästia. Mnohé poisťovacie spoločnosti však nie sú ochotné upraviť svoje pravidlá, aby lepšie zohľadňovali potreby hráčov, pretože ešte úplne nerozumejú tomuto odvetviu, povedal Herbst de Cortina.

To ale neplatí pre Twitch, kde nedávno pribudla funkcia nazvaná "IRL" streaming, čo znamená "v reálnom živote", kde streamery ukazujú viac zo svojho každodenného života. Negaoryx, 25-ročná hráčka, uviedla, že získava peniaze od svojich divákov pre detskú nemocnicu a ponúkne live stream z ich výletu do Disneylandu.



Je životný štýl hráča dlhodobejšie udržateľný, alebo je to výhra mladých? Podľa Herbst de Cortinu udržateľný je. Niektorí z jeho klientov začali robiť dlhodobé investície vrátane sporenia na dôchodok a nákupu nehnuteľností. "Bol by to pre mňa šok, ak by jedného dňa táto forma zábavy úplne zmizla," uzavrel Herbst de Cortina.