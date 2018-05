Na povinnú elektronickú komunikáciu treba dať pozor aj pri odložených priznaniach

dnes 10:31 -

Daňovníci, ktorí si odložili daňové priznanie k dani z príjmov do konca júna a nemajú aktivovanú elektronickú komunikáciu s finančnou správou, si musia dať pozor na termíny. Finančná správa totiž upozorňuje, že hoci povinnosť elektronickej komunikácie pre živnostníkov platí až od 1. júla, posledný termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane, v prípade odkladu do konca júna, vychádza až na 2. júla 2018. "Ak teda chce fyzická osoba - podnikateľ podať daňové priznanie ešte v papierovej forme, musí tak spraviť do 30. júna. Papierové podanie po 1. júli vrátane nebude môcť finančná správa od fyzických osôb - podnikateľov akceptovať," informuje finančná správa.

Práve koniec júna je pritom najčastejším termínom, ktorý daňovníci využili na odklad daňového priznania k dani z príjmu. Finančná správa eviduje tento rok až 173,3 tis. takýchto odkladov. Daňovníkov, ktorí sa rozhodli odložiť si daňové priznanie na koniec mája, evidovala finančná správa 2,9 tisíca. Tým na podanie daňového priznania a zaplatenie dane tak zostávajú posledné dva týždne.

Finančná správa rovnako upozorňuje, že už len elektronická možnosť podania daňového priznania platí aj v prípade, ak mal napríklad živnostník, alebo iná fyzická osoba - podnikateľ, príjmy aj zo zahraničia a požiadal o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania až na koniec septembra. "Takéto daňové priznanie už bude môcť podať iba elektronicky," informuje finančná správa s tým, že odloženie podania daňového priznania až o šesť mesiacov využilo viac ako 20 tis. daňovníkov.