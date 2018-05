Čas na uzavretie dohody sa kráti, varuje EÚ Londýn

dnes 15:16 -

Európska únia (EÚ) v pondelok varovala Britániu, že sa kráti čas na uzavretie zmluvy o brexite do jesene tohto roka, ak nechce v marci 2019 odísť z bloku bez dohody. Tlak na britskú premiérku Theresu Mayovú tak stúpa.

Hovorca Mayovej však uviedol, že sa namiesto na termín rozhodla sústrediť na "dosiahnutie správnej dohody".

Diplomati a úradníci v Bruseli ale upozorňujú, že zaznamenali len malý pokrok na rokovaniach o brexite od jarného summitu lídrov EÚ. To vyvolalo pochybnosti o tom, či blok a Londýn dosiahnu ďalší míľnik už na najbližšom summite 28. a 29. júna.

"Obávame sa, že neexistuje jasný postoj, žiadna jasná pozícia Britov. A hodiny tikajú," povedal nemecký minister pre EÚ Michael Roth na stretnutí s kolegami v Bruseli.

"Potrebujeme teraz dosiahnuť podstatný pokrok, ale to sa nedeje," skonštatoval a zdôraznil, že politikov v EÚ zvlášť znepokojuje otázka budúceho režimu na hraniciach Írskej republiky a britskej provincie Severné Írsko. Brusel stále očakáva od britskej strany jasný návrh.

Mayová však čelí doma vážnym problémom. Zatiaľ čo tvrdí stúpenci brexitu v jej vlastnej Konzervatívnej strane ju tlačia k odchodu nielen z EÚ, ale aj z colnej nie, opozícia a podniky žiadajú čo najtesnejšiu spoluprácu s blokom, s cieľom znížiť trenice pri budúcom obchode.

Mayovej hovorca povedal, že Londýn pracuje na dvoch možnostiach colnej spolupráce po brexite. Podľa jedného z návrhov Británia by v rámci colného partnerstva mohla vyberať clá na tovar vstupujúci do krajiny v mene EÚ. Podľa druhého, produkty firiem a obchodníci na schválenom zozname by mohli voľne prekročovať hranice s pomocou automatizovanej technológie.

Únia však uviedla, že Londýn musí nájsť riešenie pre írske hranice, čo sa zatiaľ nestalo. Obe strany sa obávajú, že obnovenie fyzickej hranice medzi Írskom a Severným Írskom - vrátane colníc - by mohlo obnoviť sektárske násilie v provincii.

Medzi ďalšie nevyriešené otázky patria garancie práv vysťahovalcov na oboch stranách Lamanšského prielivu, dohody o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obchodné pravidlá po brexite. Londýn by chcel uzavrieť s Bruselom dohodu ešte pred svojím odchodom z bloku v marci 2019, aby mohla vstúpiť do platnosti dohoda o prechodnom období po brexite (do konca roka 2020).

"Za európsku stranu môžeme povedať, že sme objasnili našu pozíciu a dúfame, že aj britská vláda naplno vstúpi do rokovaní," uviedol Rakúšan Gernot Blumel. Zopakoval tak sťažnosť EÚ, že Británia stále nepredložila jasný návrh svojej predstavy o brexite aj s detailmi.

Čas do brexitu sa pritom kráti a EÚ zvyšuje tlak na Londýn pred júnovým summitom, najmä pre nedostatok výrazného pokroku pri rozhovoroch.