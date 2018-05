Jediný graf: Putinov klesajúci optimizmus o tom, kedy sa Rusko stane piatou najväčšou ekonomikou

Zdroj: QZ

dnes 13:56 -

Začiatkom tohto týždňa Vladimir Putin pustil do sveta odvážne tvrdenie. Do konca súčasného šesťročného plánu by sa Rusko malo stať do roku 2024 piatou najväčšou ekonomikou na svete. To je veľký skok, dnes je na 12. pozícii za Kanadou a Južnou Kóreou.

Ako napísala ruská spravodajská stránka Meduza, takéto vyhlásenie nepadlo po prvý raz. V roku 2007 Putin povedal, že sa tak stane v roku 2017. Potom v roku 2008 povedal, že sa to stane v roku 2020. Dalo by sa očakávať, že časový interval pred dosiahnutím cieľa v priebehu času klesne. Povedzme napríklad, že vám bude trvať tri roky, kým sa naučíte španielsky. Po rokoch zostávajú len dva roky. Ak by ste to uviedli na grafe, bola by to jednoduchá, priama čiara, ktorá sa znižuje. Ale Putinov graf vyzerá inak.

Teraz sme mali byť niekde na nule, alebo blízko nuly, po predchádzajúcej predpovedi, že rok 2017 bude rokom, kedy sa Rusko nakoniec prebojuje do prvej päťky. Dokonca aj s veľkou chybovosťou sa Putinove predpovede nedarí naplniť. Krivka vystupuje smerom hore, naspäť na šesťročný horizont.



Putinov plán je plný mnohých ďalších sľubov a predpovedí, ako je zvyšovanie pôrodnosti a zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Ak by sme sa riadili grafom o ekonomike, nemohli by sme brať ani tieto sľuby príliš vážne.