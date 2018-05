V Štúrove sa 15.5. uskutoční Slovensko-maďarský poradenský deň

dnes 10:31 -

Sociálna poisťovňa v spolupráci s maďarskou štátnou pokladnicou pripravuje Slovensko-maďarský poradenský deň, ktorý sa uskutoční 15. mája v Štúrove.

Poistenci a poberatelia dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v SR alebo v Maďarsku a získali obdobia poistenia podľa právnych predpisov týchto krajín, si môžu pri osobných konzultáciách s odborníkmi vyriešiť svoje dôchodkové záležitosti.

Slovensko-maďarský poradenský deň sa uskutoční v Poliklinike na Jesenského 85 (2. poschodie) v utorok 15. mája od 9.00 do 16.00 h. Záujemcovia by si mali vopred dohodnúť čas stretnutia, a to do 14. mája na telefónnom čísle: +421 906 173 211 alebo emailom: nikola.sutovska@socpoist.sk.

Pri dohodnutí termínu je potrebné uviesť požiadavku, ktorá bude predmetom poradenstva, a tiež osobné údaje – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo.

"V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, treba uviesť aj údaje o zomretom poistencovi. Klientom odporúčame, aby si okrem osobných dokladov priniesli tiež podklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia," zdôrazňuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.