Fed ponechal úrokové sadzby nezmenené, ďalšie zvýšenie sa čaká v júni

dnes 8:16 -

Americká centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené, na rozdiel od predchádzajúcich vyhlásení však uviedla, že medziročná inflácia sa posúva smerom k inflačnému cieľu.

Federálny rezervný systém (Fed) ukončil svoje ostatné zasadnutie v stredu 2. mája ponechaním hlavnej úrokovej sadzby v pásme od 1,50 % do 1,75 %, do ktorého ju zvýšil v marci. Marcové zvýšenie bolo šieste od decembra 2015.

Banka zároveň uviedla, že "najnovšie údaje poukazujú na približovanie sa inflácie k inflačnému cieľu na úrovni 2 %". Podľa analytikov vyjadrenia vedenia Fedu signalizujú, že banka plánuje pristúpiť k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb už na najbližšom zasadnutí v júni.

Niektorí analytici vyjadrenia Fedu interpretujú tak, že banka by mohla tento rok zvýšiť úrokové sadzby celkovo štyrikrát, zatiaľ čo v marci sa uvádzalo, že v roku 2018 by sa úrokové sadzby mali zvýšiť celkovo trikrát. Zmenu prognózy z troch zvýšení sadzieb na štyri urobil aj Ben Ayers, ekonóm zo spoločnosti Nationwide, ktorý dodal, že po marci by k ďalšiemu zvýšeniu malo dôjsť v júni, následne v septembri a decembri.