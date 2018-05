Do ulíc slovenských miest sa v utorok vydávajú tisíce cyklistov

dnes 14:16 -

Takmer 8500 cyklistov v 2500 tímoch sa v utorok vydáva do ulíc slovenských miest, kde budú v rámci kampane Do práce na bicykli upozorňovať na potrebu zlepšenia podmienok pre nemotorovú dopravu a súťažiť za svoje mestá. TASR informoval Michal Majer z koordinačného tímu kampane.

Kým počas vlaňajšieho najúspešnejšieho ročníka vyrazilo do práce na dvoch kolesách 8531 súťažiacich zo 74 samospráv, tento rok sa do kampane prihlásilo až 81 miest a obcí. V nich sa len do 30. apríla zaregistroval takmer rovnaký počet účastníkov ako minulý rok, vďaka čomu bude rekord v počte registrovaných do 5. mája s veľkou pravdepodobnosťou pokorený. „Sme nesmierne radi, že ľuďom záleží na myšlienke kampane a svojou účasťou prispievajú aj k tomu, že o cyklistoch sa v máji hovorí častejšie ako kedykoľvek inokedy v roku,“ povedala hlavná koordinátorka kampane Andrea Štulajterová.

Takmer 8,5-tisícový pelotón je stále otvorený a do soboty 5. mája majú obyvatelia stále možnosť vytvoriť s kolegami tím a zdarma sa zaregistrovať. Súťažný tím pozostáva z dvoch až štyroch kolegov, ktorí registráciou na stránke www.dopracenabicykli.eu získajú prístupové údaje do systému kampane. Vďaka svojej účasti tak budú môcť podporiť hlavný cieľ podujatia, ktorým je motivácia kompetentných na úrovni štátu, samospráv a zamestnávateľov, aby vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre tých, ktorí využívajú na cestu do práce bicykel.