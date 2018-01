Päťbodový plán na ochranu vášho portfólia pred rizikom v roku 2018

Zdroj: QZ

Foto: thinkstock

dnes 0:32 -

Koncom roka by ste si mali urobiť poriadok vo svojich financiách, znejú odporúčania finančných poradcov, väčšinou ide o revíziu svojich účtov, rozumnejšie prerozdeľovanie a nájdenie spôsobov, ako znížiť výdavky. To všetko je rozumné, ale nie dostačujúce. Musíte tiež zohľadniť svoje rizikové pozície a pustiť sa do potrebných úprav. Tu je postup, ako to urobíte.

1. Uistite sa, že ste dosť ušetrili

Najťažšou a najdôležitejšou časťou akéhokoľvek plánu je triezvy čestný pohľad na bilancie. Možno bude táto rada znieť nekonvenčne, ale pred tým, ako sa odložíte niečo bokom, by ste sa mali pozrieť koľko hotovosti vám zhltnú každý mesiac dlhy. Porovnajte si mesačné platby na dlh s vašimi príjmami a úsporami. Zistíte, aký máte veľký vankúš v prípade, že by ste prišli o zdroj svojich príjmov. Pre väčšinu ľudí je strata zamestnania najväčšie finančné riziko. Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť na zníženie tohto rizika, je vybudovanie dostatočných úspor, aby ste bez príjmov dokázali prežiť tri až šesť mesiacov. Ak už budete mať odložených dostatok núdzových úspor, potom je čas ušetriť čo najviac na dlhodobejší cieľ, napríklad na odchod do dôchodku, čo samo o sebe možno považovať za iný druh dlhu. Tým sa znižuje riziko chudoby v starobe.

2. Stanovte si finančné ciele

Málokedy sa niekam dostanete, ak nemáte jasný cieľ. Ale často sa stáva, že ľudia šetria a investujú bez jasne definovaného finančného cieľa. Uloženie a investovanie pre konkrétny cieľ zvyšuje šance, ho dosiahnuť. Keď budete potrebovať peniaze - či už to bude budúci týždeň, budúci rok, alebo o 50 rokov, na bývanie, či pokrytie núdzovej situácie, mali by ste si vopred určiť, koľko budete šetriť a ako tieto peniaze investujete. Investovanie na báze cieľa je viac ako len odkladanie čo najväčšieho množstva peňazí a snažiť sa dosiahnuť čo najväčšiu návratnosť investícií. Úspora smeruje k cieľu a vyberá si správnu investičnú stratégiu. Odborníci navrhujú rozdeliť si úspory na základe rôznych cieľov. Zistite, koľko musíte šetriť na dosiahnutie každého z nich a uprednostnite prerozdelenie úspor na základe toho, ktorý cieľ má prioritu. Každý cieľ by mal mať aj svoju vlastnú investičnú stratégiu. To vám pomôže zistiť, koľko rizika ste ochotný na seba prevziať. Úspory pre váš núdzový fond by mali byť investované do menej rizikových aktív ako peniaze vyhradené na odchod do dôchodku o 30 rokov. Investovanie do akcií ponúka možnosť vyšších výnosov, ktoré zvyšujú váš príjem rýchlejšie ako parkovanie hotovosti na bežnom účte. Ale ak sa trh zrúti, môžete stratiť väčšinu alebo prísť o takmer všetky svoje peniaze a v čase, keď ich budete potrebovať najviac. Investujte do akcií v prípade cieľa, pri ktorom môžete akceptovať určité riziká, alebo ak je to pokus na zvládnutie nedosiahnutie cieľa. Investujte do bezpečnejších aktív, dlhopisov alebo hotovosti, keď cieľ nemôžete ohroziť náhlou stratou.







3. Diverzifikujte s rozumom

Ak investujete na burze, môžete eliminovať veľa zbytočného rizika tým, že rozdelíte peniaze do mnohých akcií namiesto toho, že si vyberiete len jednu firmu, či jeden sektor. Investovanie do jednotlivých akcií zvyšuje riziko, bez oveľa vyššej odmeny. A hoci to dnes môže vyzerať lákavo, investovanie vašich dôchodkových úspor do bitcoinu je veľmi riskantné. Nový trend v osobných financiách sú indexové fondy, tie ponúkajú diverzifikáciu pri nízkych poplatkoch. Aktívne riadené fondy ponúkajú podobnú diverzifikáciu, ale pri vyšších nákladoch. Zástancovia aktívne riadených fondov tvrdia, že môžu získať viac ako indexové, vďaka zručnosti manažérov, ktorí na ne dohliadajú. Ale pri dlhšom časovom horizonte je zrejmé, že aktívne spravované podielové fondy nedokážu získať viac ako lacnejšie indexové fondy, len jednoducho stoja viac. A ak to vyzerá, že zarábajú viac, je to neraz tým, že majú rizikovejšie stávky vo svojich portfóliách. Čísla môžu vyzerať dobre, keď širší index stúpa, ale pravdepodobne si zisky nedokážu udržať, keď akcie budú klesať. Pozrite sa na akcie vo svojom dôchodkovom sporiacom účte. Uistite sa, že ste v indexových fondoch.

4. Upravte riziko vo svojom portfóliu

Diverzifikácia je len prvým krokom v inteligentnej finančnej stratégii. Riadenie rizík siaha omnoho ďalej. Pre každý z vašich finančných cieľov budete pravdepodobne chcieť vyvážiť indexové fondy s bezpečnejšími aktívami, ako sú dlhopisy alebo hotovosť. Udržiavanie správnej rovnováhy si vyžaduje zachovanie chladnej hlavy. Možno budete chcieť zmeniť rozdelenie medzi akciami a dlhopismi, pretože akcie rástli vlani rýchlejšie ako dlhopisy, ak sú cieľom dôchodkové úspory. Ďalšou stratégiou riadenia rizík je poistenie. Uistite sa, že máte poistená to, čo si najviac ceníte. Životnú poistku, ak máte rodinu, ktorá je na vás závislá, poistenie domácnosti, ak vám záleží na hmotných veciach, ktoré vlastníte.



+1. Body sú tiež majetkom

Cenné aktívum, ktorému sa často nedostáva dostatočnej pozornosti. Uistite sa, že ste zaregistrovaní v každom programe, v akom môžete, pretože väčšina z nich je zadarmo. Pozrite sa kam a ako často cestujete. Možno je to len jeden veľký rodinný výlet ročne, alebo možno pravidelné služobné cesty. Keďže aj body v jednotlivých programoch sa zmršťujú infláciou a fúziami, zhromažďujte ich a utrácajte s rozumom. Ak cestujete menej často, mali by ste svoje body minúť rýchlo. Ak často lietate a využívate ubytovanie v rámci jednej siete, dokážete sa dostať k množstvu cenných výhod. Budúcnosť je vždy nepoznaná a plánovanie často zbytočné. Ak si však navrhnete rizikovú stratégiu a budete sa ňou držať, budete lepšie pripravení zvládnuť čokoľvek, aj to, čo príde v roku 2018.