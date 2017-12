Najobľúbenejšie turistické destinácie milujeme na smrť

Zdroj: MarketWatch

Foto:TASR/Dano Veselský

dnes 0:41 -

Takéto nerovnováhy sa objavujú aj na lokálnej úrovni. Francúzsko je najobľúbenejšou destináciou pre medzinárodný turizmus, ale do Paríža prúdi trikrát toľko návštevníkov na obyvateľa ako do oblasti Champagne, uvádza sa v správe.



Top 20 krajín podľa počtu medzinárodných návštevníkov v roku 2016



Francúzsko 82 miliónov

Spojené štáty 76 miliónov

Španielsko 76 miliónov

Čína 59 miliónov

Taliansko 53 miliónov

Spojené kráľovstvo 36 miliónov

Nemecko 36 miliónov

Mexiko 35 miliónov

Thajsko 33 miliónov

Rusko 32 miliónov

Rakúsko 28 miliónov

Malajzia 27 miliónov

Hong Kong 27 miliónov

Turecko 26 miliónov

Grécko 25 miliónov

Japonsko 24 miliónov

Spojené arabské emiráty 21 miliónov

Portugalsko 20 miliónov

Kanada 20 miliónov

Saudská Arábia 19 miliónov



Problém sa môže v nasledujúcich rokoch ešte zhoršiť, pretože ďalšie tisíce ľudí začnú cestovať do zahraničia. Štúdie ukázali, že mladí si cenia viac zážitky než vlastníctvo vecí. Vysoká koncentrácia turistov v niektorých destináciách už má veľký vplyv na miestne obyvateľstvo aj životné prostredie. V Benátkách počet turistov prekračuje počet miestnych obyvateľov, ide o trend, ktorý spôsobil, že sa mnohí obyvatelia presťahovali. Až 80 % koralových útesov na thajských ostrovoch Koh Khai poškodili ľudia, najčastejšie turisti. Na Filipínach zvýšený cestovný ruchu spôsobil nedostatok vody.





Davy turistov spôsobujú aj horšie zážitky. Na stránkach s recenziami sa turistická skúsenosť zhoršuje kvôli dlhým radom a preplneniu. Riešenie problémov s nadmernými návštevami nie je jednoduché, príčiny a účinky sa totiž od miesta k miestu veľmi líšia. Niekedy je to otázka sezóny, inokedy prekročené denné limity návštevníkov. Niektoré destinácie sa snažia absorbovať množstvo domácich návštevníkov, iné príliv medzinárodných. Alebo oboje. Popri rozvojových stratégiách pre mestá prekračujúce sezónnosť návštev tradičnejších turistov sú etické obavy miestnych obyvateľov, ktorí sa spoliehajú na príjmy z cestovného ruchu. Intervencia na zníženie cestovného ruchu do určitej oblasti by mohla obmedziť hlavný zdroj príjmov pre miestnych obyvateľov a zároveň by takýto zásah mohol spôsobiť, že cieľová destinácia bude prístupnejšia pre bohatších turistov.



Napriek tomu v istých prípadoch bolo úsilie o zníženie preplnenosti úspešné, po vládnom zásahu na reguláciu návštevníkov, napríklad Galapágy. Pomohla aj propagácia a zľavy na prilákanie turistov mimo sezóny, alebo do menej frekventovaných miest. V najvážnejších prípadoch, kedy cestovný ruch vzácne miesta doslova ohrozil, niektoré krajiny úplne zakázali prístup alebo určité činnosti. Na Mallorce sa obmedzila konzumácia alkoholu na verejnosti, úradníci v Ríme zvažujú úplne zamedziť turistickým autobusom dopravu do centra mesta. Francúzska jaskyňa Lascaux je už úplne neprístupná verejnosti, pretože ľudská prítomnosť poškodzuje slávne prehistorické maľby.

Turisti sa tiež už poučili. Mnohí milovníci cestovania sa vzdali populárnych turistických zastávok a vyrážajú za autentickými zážitkami inde. Ekoturistika a zapojenie sa do dobrovoľníckych projektov tiež pomáhajú vyrovnať korozívny vplyv masového cestovného ruchu.