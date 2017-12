E.Jurzyca:Vláde roky rastú príjmy, ale nezlepšuje školstvo a zdravotníctvo

dnes 12:01 -

Slovensko sa nachádza v rozpočtovo dobrých časoch, vláde sa niekoľko rokov za sebou významne zvyšovali príjmy verejných financií. Pritom však kabinet podľa poslanca opozičnej SaS Eugena Jurzycu nedokázal premeniť tieto peniaze na zlepšenie výkonu sektorov financovaných z verejných financií. Teda napríklad zdravotníctva či školstva.

"Po druhé, vláda z tých peňazí nedokázala znížiť dlh udržateľným spôsobom a nedokázala znižovať deficit, taktiež udržateľným a dôveryhodným spôsobom," doplnil Jurzyca. Reagoval tak na návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý pri stredajšom hlasovaní schválil parlament.

Vláda totiž podľa neho niekoľko rokov po sebe neplnila svoje vlastné sľuby. "A to má negatívny dopad na dôveru investorov. Nie dnes, pretože máme dobré rozpočtové časy, ale až raz prídu horšie časy, dnešné dlhy budeme chcieť vymeniť za iné a tie budú drahšie a môžeme mať problém s dôverou investorov," upozornil.

Keby sa podľa neho vláda vymenila za autopilota, Slovensko by dosiahlo do konca volebného obdobia lepšie výsledky. "Vlády Roberta Fica po Radičovej vláde nedokázali konsolidovať verejné financie ani toľko, ako Radičovej vláda v podstate za jeden rok," dodal. Čo sa týka dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu v roku 2020, keď berie do úvahy ostatné roky, kedy vláda štandardne neplnila svoje sľuby, tak do veľkej miery pochybuje, že sa to podarí.