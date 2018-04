Miliardár Mark Cuban: Ak chcete byť úspešní, nenasledujte svoju vášeň

Zdroj: blogmawerick;CNBC

Foto: YT/OxfordUnion

dnes 0:17 -

Podnikateľ Mark Cuban hovorí, že on sám ignoruje konvenčné kariérové ​​poradenstvo. "Nasledovať svoju vášeň" považuje za najhoršiu radu, akú kedy mohol dostať, alebo dať. Vaše vášeň nestojí ani za niklák, napísal na svojom blogu. "Zamyslite sa nad všetkými tými vášňami, ktoré ste považovali za možnosť ako sa vďaka nim uživiť. Koľko z toho sa naplnilo? Prečo ste na žiadne z nich nedokázali postaviť svoju kariéru alebo podnikanie? Alebo, ak ste mohli dosiahnuť úspech, aký bol kľúč k nemu? Bola to vášeň alebo úsilie, ktoré ste vložili do vašej práce alebo spoločnosti?"

Cuban hovorí, že je to zlá rada, pretože nemusíte vyniknúť v tom, čo je vašou vášňou."Sám som bol som vášnivým hráčom baseballu, potom som si ale uvedomil, že som pomalý. Chcel som sa stať profesionálnym hráčom basketbalu, ale zistil som, že nedokážem poriadne vysoko vyskočiť.“

Namiesto toho, aby ste nasledovali svoju vášeň, nasledujte svoje úsilie, hovorí Cuban. "Pozrite sa na to, na čo míňate svoj čas... Či už si to dokážete uvedomiť, alebo nie, to ako využívate alebo nevyužívate svoj čas vám najviac napovie o tom, kam vás budúcnosť zavedie."

Pre Cubana to znamenalo vstup do technologického odvetvia. "Nikdy som sa na univerzite nezaujímal o technológie. Chodil som len do jednej počítačovej triedy, ale ani tam som tomu neprišiel na chuť," zaspomínal si Cuban. "Ale keď som dostal jednu z mojich prvých prác po škole v oblasti technológií, bolo to ako, "no tak počkaj, veď toto milujem. " Naprogramoval som sa natoľko, že som dokázal fungovať sedem, osem hodín bez prestávky, mal som pocit, že to bolo len desať minút, natoľko som sa dokázal sústrediť. Pracoval som tvrdo a s takým nadšením, že sa mi to zapáčilo. A to bol moment, kedy som si skutočne uvedomil, že môžem byť naozaj dobrý v oblasti technológii."





Mark Cuban založil počítačovú poradenskú firmu MicroSolutions, ktorú predal spoločnosti CompuServe v roku 1990 za 6 miliónov dolárov. O päť rokov neskôr vytvoril s priateľom Toddom Wagnerom internetovú streamingovú službu nazvanú Broadcast.com, aby mohli počúvať basketbalové prenosy Hoosiers v Texase. Spoločnosť Yahoo firmu prevzala v roku 1999, zaplatila 5,9 miliardy USD.

Vlastnoručný miliardár tvrdí, že keď trávite hodiny práce na niečom, postupne sa v tej oblasti zdokonaľujete. Keď ste v niečom dobrí, začne vás to baviť. Snaha a zručnosť sa nabaľujú ako snehová guľa."Keď máte z nejakej práce radosť, je veľká šanca, že sa z toho stane vášeň," píše miliardár. "Keď ste v niečom dobrý, je to zároveň vaša vášeň tvrdo pracujete aby ste dokázali vyniknúť a byť najlepší, ste na najlepšej ceste k dosiahnutiu úspechu. Môžete čakať, že sa stanú veľké veci."



Ale aby ste boli jedným z najlepších, musíte vynaložiť určité úsilie. "Takže nenasledujte svoje vášne ale svoje úsilie," hovorí Cuban s tým, že jediná vec, ktorú môžete mať pod kontrolou je vaša snaha.



S Cubanom súhlasí aj Jeff Chapin, spoluzakladateľ spoločnosti Casper. O nasledovaní vášne hovorí ako by to malo byť venovanie sa naplno svojmu koníčku. "Milujem kitesurfing, a preto rozbehnem podnikanie s kitesurfingom," hovorí Chapin ako príklad. "Pravdou je, že ste pravdepodobne práve prišli o svoj koníček tým, že ste premenili svoju vášeň na svoju prácu." Namiesto toho Chapin odporúča identifikovať jednoduchý problém, ktorého vyriešením získate osobnú výhodu. "Nájdite si oblasť, v ktorej dokážete rýchlo dosiahnuť úspech. Nepokúšajte sa hneď o svetový mier, zamerajte sa na bezdomovca na rohu ulice. Začnite lokálne s veľmi malými krokmi," cituje Chapina televízia CNBC.