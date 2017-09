Eurokomisár Šefčovič verí v zachovanie tranzitu plynu cez Ukrajinu

dnes 14:46 -

Slovenský eurokomisár zodpovedný za vznik Energetickej únie Maroš Šefčovič verí, že sa podarí zachovať tranzit plynu z Ruska cez Ukrajinu do Európy. „Bol som v Kyjeve, kde prebieha o tejto otázke intenzívna diskusia. Som presvedčený, že treba diskusiu ešte zintenzívniť. Mohla by sa vytvoriť špeciálna spoločnosť pre tranzit plynu z Ruska do Európy. Existujú vysoko rešpektované firmy z Európy, ktoré sú pripravené pomôcť s prevádzkou ukrajinského plynovodu, vedia poskytovať garancie európskych štandardov, európskej transparentnosti,“ povedal na stretnutí s novinármi v estónskom Tallinne Šefčovič.

Podľa podpredsedu Európskej komisie existuje veľa možností, ako zabezpečiť ukrajinský tranzit. „Vieme, akú dôležitú tento tranzit zohráva rolu a preto si myslím, že najspoľahlivejšou cestou by bolo, aby EÚ vyjednávala s Ruskom na základe mandátu, ktorý navrhujeme a dúfam, že na to dostaneme podporu zo strany členských štátov Európskej únie,“ konštatoval Šefčovič.