Hotovosť si nechajte: 4 dôvody, prečo ju odmietame prijať

Kaviareň Public Coffee Roasters v Hamburgu vyzerá na prvý pohľad úplne normálne. Keď sa však dostanete k pokladni, do očí vám bije upozornenie, že „platba je možná výhradne kartou“. Poviete si, že niečo podobné je v iných krajinách dobre známe, ale v prípade Nemecka, kde stále značný počet ľudí uprednostňuje hotovosť, to skôr vyzerá ako provokácia.



„Nechceme spoločnosť poučovať alebo Nemecku vysvetľovať, že hotovosť nemá zmysel. Pre nás je to jednoducho veľmi výhodné,“ cituje 27-ročného Argina Keshishiana, ktorý spolu so svojim bratom kaviareň prevádzkuje, Frankfurter Allgemeine. Samozrejme, hotovosť má svoje výhody, ako napríklad anonymitu. Nikto nemôže sledovať, za čo, kde a kedy v hotovosti zaplatíte. Argumenty, že práve toto najviac zneužívajú kriminálne živly, možno nie sú až tak opodstatnené vzhľadom k tomu, že na trestnú činnosť sa dá dnes už zneužiť takmer všetko. Nad hotovosťou v obehu navyše nikto nemá kontrolu a nemôže ju zatiaľ stiahnuť či zakázať.

Keshishianovci ale vyzdvihujú výhody vylúčenia hotovosti zo svojho biznisu. „Platenie v hotovostí stojí každého zamestnanca pol hodiny denne, a to sme vnímali ako dosť nezmyselné,“ hovorí Argin. Navyše náklady na hotovosť nie sú pre maloobchod vôbec zanedbateľné. Musíte držať veľké množstvo hotovosti, čo si vyžaduje inštaláciu nákladnej zabezpečovacej techniky. Firmy sa navyše poisťujú proti krádeži, alebo si platia službu dovozu a odvozu hotovosti v pancierovaných autách. Za uskladnené peniaze navyše nie sú žiadne úroky, čo ale v súčasnom svete nízkych úrokových sadzieb až tak značný problém nie je. Ale aj pri každodennej práci sa naskytnú chyby, čo zbytočne navyšuje náklady. Pracovný čas potrebný výhradne na správu hotovosti nie je ani zďaleka zanedbateľný. Štúdia berlínskej vysokej školy Steinbeis-Hochschule vyčíslila celkové straty v maloobchode spojené s hotovosťou na 6,7 miliardy eur.

Za ďalšiu výhodu bezhotovostnej platby Keshishianovci považujú hygienu. Výskum New York University objavil, že na každej bankovke sa nachádza až 3000 rôznych typov baktérií. Až stovky z nich sa prenášajú v momente, keď bankovka mení majiteľa. Britskí výskumníci zase prišli s odhalením, že na šiestich percentách bankoviek je asi toľko baktérií E. coli ako na jednej toaletnej doske. Avšak vedci z Essenu sú toho názoru, že tento fakt nepredstavuje pre človeka žiadne priame ohrozenie, navyše baktérie z peňazí by sa najskôr museli dostať do ľudského organizmu. Medené mince dokonca údajne baktérie likvidujú.







Tretí dôvod, je pre Keshishiana morálny argument. „Práve v gastronómii sa s čiernymi peniazmi robí mnoho neprístojností. Na tom sa nechceme podieľať,“ hovorí majiteľ kaviarne. A s tým súvisí aj štvrtý dôvod. „Ušetríme si vďaka tomu mnoho trápenia s finančným úradom a naším daňovým poradcom,“ tvrdí Keshishian.

A čo na to zákazníci? Podľa majiteľa kaviarne tento krok vítajú, dokonca ho berú veľmi pozitívne. Zatiaľ to boli vraj len traja hostia, ktorí radšej odišli. Keshishian verí, že bezhotovostné platby sa presadia aj v Nemecku. „Keď človek zváži všetky výhody a neberie do úvahy problematiku ochrany údajov, potom je to výrazne lepšie než platby v hotovosti.“ A kto by sa predsa len chcel za každú cenu zbaviť hotovosti, tak môže. Ale len na prepitnom.



Z právnej stránky obchodníci nerobia nič nelegálne. V Nemecku platí princíp zmluvnej slobody, ktorý umožňuje zúčastneným, v tomto prípade na jednej strane kaviarni a na strane druhej jej zákazníkovi, slobodne si určiť obsah svojho obchodu. Preto je možné dohodnúť si určitý druh platby, alebo naopak, z obchodnej transakcie ho vylúčiť. Je to podobné, ako keď niektoré kiosky, alebo pekárne naopak platbu kartou odmietajú. Niektoré obchodné prevádzky, ako aj čerpacie stanice zase neprijímajú bankovky v nominálnej hodnote 500 eur. V prípade veľkých bankoviek jednotlivé obchody často nedokážu ručiť za to, že budú mať v zásobe dostatok drobných na vrátenie výdavku, a pri platení príliš veľkým množstvom mincí sa im výrazne spomaľuje prevádzka. Na toto dokonca existuje európske nariadenie, podľa ktorého nie je žiaden retailový obchod povinný prijať viac než 50 mincí v rámci jednej platby.

Podľa nemeckého maloobchodného spolku ale obmedzovanie spôsobu platby nie je zas tak časté. Veď je to v záujme samotných retailových obchodníkov, aby sa takýmto spôsobom o obchod nepripravovali.



Všeobecné obmedzenie hotovostných platieb priamo zákonom, o čom sa v súčasnosti diskutuje na úrovni EU a k čomu už niektoré krajiny aj pristúpili, je však z právneho hľadiska vnímané skôr negatívne. Napríklad bývalý predseda nemeckého ústavného súdu, Hans-Jürgen Papier, poukázal na rozpor takýchto tendencií s princípom zmluvnej slobody. Opačný príklad vidíme pri sťažnosti ohľadom práva na zaplatenie televíznych a rozhlasových poplatkov verejnoprávneho vysielania v hotovosti, ktoré boli v minulosti už niekoľkokrát zamietnuté.