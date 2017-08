Británia do októbra neschváli účet za svoje vystúpenie z EÚ

dnes 11:01 -

Británia do októbra neschváli tzv. účet za svoje vystúpenie z Európskej únie (EÚ). Uviedol to dnes britský minister pre brexit David Davis.

Európska únia chce dohodu o tom, ako sa vypočíta tzv. účet za brexit (ktorý má Londýn zaplatiť v eurách) ešte predtým, ako začne s Londýnom rokovať o budúcich vzťahoch.

Davis pre rozhlasovú stanicu BBC povedal, že o tejto téme chce Londýn rokovať veľmi pozorne, preto v tomto štádiu nechce nič sľubovať. Podľa neho však žiadne presné číslo do októbra alebo novembra nebude.

Minister Davis ďalej uviedol, že prechodné obdobie medzi odchodom Británie z bloku a nastolením nových vzťahov by sa malo skončiť do nasledujúcich britských parlamentných volieb, ktoré sa majú konať do mája 2022. Ale pravdepodobne bude trvať približne dva roky, možno aj trochu kratšie.

Davis však v rozhovore neposkytol definitívnu odpoveď na to, či bude Európsky súdny dvor arbitrom počas fungovania dočasnej colnej únie. Povedal len, že Británia na budúci týždeň predloží svoje návrhy o medzinárodnej arbitráži po brexite.

Domnieva sa však, že Británia by nemala platiť za to, že zostane v európskej colnej únii počas prechodného obdobia.

Londýn totiž navrhol dočasnú colnú dohodu s Európskou úniou po brexite, ktorá by umožnila čo najširší možný obchod s tovarom.