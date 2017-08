Skutočný príbeh: Ako dvaja bratia premenili sedem riadkov na 9,2 miliárd dolárov

Zdroj: Bloomberg

Foto: YT/Startup Grind;Facebook;fortune

dnes 0:52 -

Internet bude aj naďalej pohlcovať tradičné maloobchodné trhy, preto môže byť pre niekoho rozčarovaním, nakoľko je finančná infraštruktúra webu zastaraná a pomalá. Veľká časť softvéru, ktorý spracúva transakcie, je na trhu už desaťročia. V roku 2010 si to všimli aj Patrick a jeho brat John Collison, pochádzajúci z írskeho vidieka. Ich spoločnosť Stripe vytvorila softvér, ktorý dokáže prepojiť webové stránky firiem s platobnými kartami a bankovým systémom, aby si dokázali čo najjednoduchšie zinkasovať platby. Produkt sa stal hitom aj medzi startupmi v Silicon Valley. Známe mená ako Lyft, Facebook, DoorDash a tisíce iných sa snažili držať krok, a zmenili Stripe na finančnú chrbticu svojich operácií.



Stripe sprostredkúva každoročne transakcie v hodnote desiatok miliárd dolárov a zarába peniaze tak, že za každú si účtuje malý poplatok. Polovica Američanov, ktorí si v minulom roku kúpili niečo on-line, idú pravdepodobne celkom nevedomky cez Stripe. Firma je dnes ocenená na 9,2 miliardy dolárov, čo je niekoľkonásobne viac ako najbližší konkurenti. Z dvadsaťosemročného Patricka a dvadsaťšesťročného Johna sa stali dvaja najmladší miliardári sveta.





Platby sú však vychyteným bojiskom. Nespočetné množstvo začínajúccih firiem, vale aj veľké banky a spoločnosti ako Google a Apple sa ho pokúšajú ovládnuť vlastnými systémami. Táto konkurencia v kombinácii s nepodstatnými maržami zisku dáva do sporného svetla trhovú hodnotu firmy. "Stripe je oceňovaná vyššie než mnohí hráči, ktorí sú tu už roky s tisíckami zamestnancov, a majú oveľa väčší objem platieb a klientov po celom svete," hovorí Brendan Miller, analytik spoločnosti Forrester Research. Silným argumentom ale môže byť nové partnerstvo s Amazonom, čo by mohlo pomôcť Stripe-u výrazne zvýšiť objem transakcií. Stripe sa navyše začína presúvať nad rámec platieb, pokúša sa presadiť softvérom, ktorý pomáha spoločnostiam zmeniť spôsob, akým sa on-line podnikanie uskutočňuje už 20 rokov.



Bratia Collisonovci majú rodičov vedcov, otec Denis pôsobil v elektrotechnike, matka Lily v mikrobiológii, neskôr sa dali na podnikanie. "Zdalo sa to aj pre nás normálne, pretože to, čo robia vaši rodičia, je normálne," komentuje svoju súčasnú prácu Patrick, ktorý sa hlásil na MIT a jeho brat na Harvard. Vo svojom voľnom čase ako študenti vyvinuli aplikácie pre iPhone, prvou bola verzia Wikipedie. Bratia okresali nadbytočné kódovanie, aby sa celá encyklopédia dala stiahnuť do súboru a vyhľadávať offline. Tiež pomohli vytvoriť spôsob, ako spravovať aukcie naEBay, neskôr spoločnosť predali za 5 miliónov dolárov.

Bratia opustili štúdium koncom roka 2009 začali sa zaoberať myšlienkou založenia Stripe. Zriadili si kanceláriu v Palo Alto. "Mali výhodu, že prišli do Kalifornie nepoškvrnení atmosférou Silicon Valley," hovorí Mike Moritz, partner spoločnosti Sequoia Capital a člen predstavenstva Stripe. "Boli pokornejší. Títo bratia z malej dediny prišli vybudovať to, čo by sa mohlo stať jednou z najdôležitejších spoločností na internete."





Stripe debutoval v roku 2011, Patrick vo funkcii výkonného riaditeľa a John bol prezidentom. Bratia strávili dva roky testovaním svojich služieb a vytváraním vzťahov s bankami, spoločnosťami z oblasti kreditných kariet a regulačnými orgánmi, aby od toho odbremenili svojich zákazníkov. Všetko, čo ich klient musel urobiť, bolo pridanie sedem riadkov kódu do svojich stránok na spracovanie platieb.

Hoci začínajúci podnikatelia dokázali oceniť to, čo im Stripe ponúkol, väčšina potenciálnych investorov ten pocit nemala. Ako by mohla malá skupina mladých inžinierov zmeniť finančnú štruktúru internetu? Nepočuli ste o službe PayPal? Skepsa nebola na mieste, dnes je Stripe finančným motorom pre viac ako 100 000 firiem. Ukladá kľúčové finančné informácie, ako sú čísla kreditných kariet, zaoberá sa podvodmi a pridáva podporu pre nové služby, ako napríklad Apple Pay, v momente keď vzniknú.



Stripe si účtuje poplatok vo výške 2,9 percent za platby kreditnou kartou, ktorý znižuje pri vyšších objemoch. Počet transakcií, ktoré firma spracúva, zásadne nezvereňuje, ale analytici odhadujú, že to bude asi objem vo výške asi 50 miliárd dolárov ročne, čo by znamenalo výnos približne 1,5 miliardy dolárov. Nízke marže poukazujú na to, ako by sa na platbách nedalo poriadne zarobiť. Stripe ale dokáže prežiť vo svete ovládanom bankami a spoločnosťami z oblasti kreditných kariet, prísne regulovanom množstvom predpisov. Napriek tomu je tu silná konkurencia. Napríklad Braintree Payment Solutions LLC, dcérska spoločnosť PayPalu. Alebo holandská spoločnosť Adyen BV - starší konkurenti, ktorí sa spojili so značkami Netflix, Airbnb a Uber Technologies, ktoré zastrešujú obrovské objemy transakcií. Medzitým sa spoločnosť Square Inc. zamerala na spracovanie v maloobchodných predajniach, spoločnosť Google a spoločnosť Apple sa sústredia na smartphony a spoločnosti ako Alibaba Group Holding Inc. majú platformy šité na mieru.





Stripe sa aj naďalej snaží priťahovať začínajúce podniky. "Ak premýšľate nad širokou trajektóriou internetu, väčšina úspechov ešte stále príde," hovorí Patrick. Ale Stripe sa tiež pokúša uzavrieť obchody s Target Corp., Under Armor Inc. a ďalšími obchodníkmi, aby získali peniaze, ktoré sú k dispozícii mimo stratupovej scény.

Patrickov pracovný stôl je zaplnený knihami. Nájdete tam napríklad kópiu The Dream Machine, o J.C.R. Lickliderovi, priekopníkovi z oblasti kybernetiky a umelej inteligencie, ktorý konceptualizoval a financoval začiatky internetu. Náklad knihy bol dávno vypredaný, preto Patrick neváhal kúpiť práva, aby mohol vytlačiť stovky kópií pre svojich zamestnancov a hostí. Pozadie na jeho počítači mu odpočítava zbytok života. Má ešte pred sebou 52 rokov a niekoľko dní. "Toto je veľmi hrubý odhad, ale je to pripomenutie, ako rýchlo starnete," hovorí, pričom sa dotkne šedín vo svojich hrdzavých vlasoch. "Keď hovoríte s ľuďmi, ktorí sú starí, niektorí si povzdychnú, že si mohli užiť toho viac. Ale nikto by v živote nechcel premárniť viac času zbytočne".