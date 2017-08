Nadzemný tunel vo fakultnej nemocnici v Nitre bude hotový do septembra

dnes 11:01 -

NITRA 2. augusta (SITA) - Nadzemný tunel vo Fakultnej nemocnici Nitra, ktorý prepojí nový liečebný pavilón a pavilón chirurgických disciplín, bude hotový do septembra. Výstavba sa začala vo februári. „Vyhotoviteľ stavby potvrdil, že do septembra 2017 bude stavba hotová. Žiadne oddialenie výstavby nehrozí,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková. Konštrukcia je už osadená. Tunel s dĺžkou 61-metrov bude po celej dĺžke presklený. Slúžiť má na presun personálu, pacientov a prevoz materiálu. Pod tunelom budú môcť jazdiť autá.

Výstavba mala stáť 498 471,74 eura bez DPH, nakoniec to však bude viac. „Vysúťažená suma sa navyšuje o 14 723 eur bez DPH z dôvodu zistených nezrovnalostí v projektovej dokumentácii a rozpočtovej časti,“ informovala Timková. Fakultná nemocnica Nitra zaplatí celú investíciu z vlastného rozpočtu. Nedávno totiž prišla o dotáciu z ministerstva zdravotníctva vo výške 300-tisíc eur, ktorú bolo treba vyčerpať do 31. júla 2017. „V tomto termíne nebolo možné vykonať a dokončiť verejné obstarávanie týkajúce sa samostatného diela. Našej žiadosti o predĺženie čerpania nebolo vyhovené, preto bola Fakultná nemocnica Nitra povinná finančné prostriedky vrátiť do štátneho rozpočtu,“ uviedla Timková.