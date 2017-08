Posledný návrh na zápis do RPVS prišiel v hodine dvanástej

dnes 16:46 -

Návrhy na zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) prichádzali pred uplynutím prechodného obdobia doslova aj v hodine dvanástej. Posledný prišiel na Okresný súd Žilina v pondelok (31.7.) presne o polnoci. Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti.

S posledným júlovým dňom uplynulo polročné prechodné obdobie, ktoré mali firmy obchodujúce so štátom na zápis do RPVS. Hovorca ministerstva Peter Bubla priblížil, že v tento deň bolo podaných celkom 417 návrhov na zápis. Spolu s návrhmi, ktoré boli podávané elektronicky v sobotu (29.7.) a v nedeľu (30.7.), zaevidoval OS Žilina celkom 1388 návrhov. „Dva návrhy boli podané o 23.54 h a posledný presne o polnoci,“ uviedol Bubla.

Nový protischránkový zákon je v praxi od 1. februára, za tento čas bolo doručených na žilinský okresný súd 12.763 návrhov na zápis do RPVS, z toho 8474 prvozápisov. „K 31. júlu bolo zaregistrovaných spolu 9834 subjektov,“ doplnil štatistiku hovorca rezortu.

V novom registri, ktorý nahradil predošlý register užívateľov konečných výhod, musí byť zaregistrovaná každá firma, ktorá chce od 1. februára obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100.000 eur alebo v úhrne 250.000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. Prechodné polročné obdobie bolo určené na to, aby si firmy, ktoré boli zapísané v predošlom registri, dokázali zabezpečiť preregistráciu.

Tieto subjekty mali povinnosť podať na žilinský okresný súd návrh na zosúladenie pôvodného zápisu s novou úpravou. „Ak tak nespravili, budú z registra vymazané, čo znamená vylúčenie z možnosti prijímať verejné zdroje,“ ozrejmil Bubla.

Polročné prechodné obdobie bolo aj pre dodatočný zápis. Ten sa vzťahuje na subjekty, ktoré majú so štátom uzatvorené ku dňu účinnosti zákona tzv. „živé“ zmluvy. „Tieto subjekty mali zabezpečiť svoj zápis do registra do 31. júla. Teda nielen podať návrh v tejto lehote, ale aj zabezpečiť vykonanie zápisu,“ priblížil hovorca rezortu. Ak sa tak nestalo verejný sektor môže v týchto prípadoch odstúpiť od zmluvy, alebo prestať plniť zmluvu bez vzniku omeškania.

Dodatočný zápis bol povinný aj pre držiteľov tzv. verejných licencií. Ide o kategóriu subjektov, ktoré sa zapisujú do registra nie preto, že berú peniaze či majetok od štátu, ale sú držiteľmi licencie na výkon určitej činnosti - napríklad poverená osoba pri výbere diaľničného mýta, zdravotné poisťovne. „V tomto prípade bolo potrebné podanie návrhu na zápis najneskôr do 31. júla, inak sa spustí proces odňatia licencie,“ vysvetlil Bubla.

Ministerstvo informovalo, že ktokoľvek môže v prípade pochybnosti o pravdivosti údajov zapísaných v RPVS podať Okresnému súdu v Žiline kvalifikovaný podnet. Na jeho základe súd preverí pravdivosť a úplnosť údajov. „Ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé, vystavuje sa riziku vysokých sankcií, až po výmaz z registra, ktorý znamená zamedzenie možnosti uchádzať sa o verejné zdroje v budúcnosti,“ doplnil hovorca ministerstva spravodlivosti.