Investície do komerčných nehnuteľností v Európe výrazne rastú

Investície do komerčných nehnuteľností v Európe za prvý polrok tohto roka výrazne rástli a dosiahli hodnotu 130 miliárd eur, čo je medziročný nárast o 13 %. V druhom kvartáli tohto roka bolo pritom do európskych komerčných nehnuteľností preinvestovaných 74 miliárd eur a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje nárast o 25 %. Slovenský komerčný realitný trh zaznamenal mierne zníženie investičných aktivít. Vyplýva to z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.

Na Slovensku po rekordnom roku 2016, kedy boli predané aktíva v celkovej hodnote 850 miliónov eur, sa medziročný nárast objemu realizovaných transakcií do komerčných nehnuteľností spomalil. „V prvom polroku 2017 dosiahol investičný objem 167 miliónov eur, z toho 55 miliónov eur tvoril predaj kancelárskych budov, industriálne nehnuteľnosti tvorili objem 112 miliónov eur. Naďalej evidujeme záujem zahraničných investorov o slovenský investičný trh,“ uviedol riaditeľ predaja investičných nehnuteľností v CBRE Slovensko Marián Mlynárik. Politická situácia v Poľsku podľa neho nateraz nemá vplyv na objem investícií v ostatných krajinách stredoeurópskeho regiónu.

Zvýšenie investícii na Slovensku spoločnosť očakáva v druhom polroku 2017, smerovať by mali najmä do kancelárskych a priemyselných nehnuteľností. "Priebeh roka 2017 naznačuje, že celkový objem investícii predošlého roku, ktorý bol výrazne ovplyvnený objemom predaja nákupného centra Centrál v hodnote 175 miliónov eur, nebude prekonaný. Predpokladaný objem investícií sa ale bude pohybovať na priemere posledných rokov, na úrovni približne 600 miliónov eur,“ dodal Mlynárik.

Investíciám do komerčných nehnuteľností v Európe v druhom kvartáli dominovala Veľká Británia s podielom 23,5 miliardy eur z celkovej hodnoty 74 miliárd eur. Rozmach obchodných a investičných aktivít tam medziročne vzrástol o 54 %. Kľúčovým trhom v kontinentálnej Európe zostáva Nemecko, za prvý polrok tam investori preinvestovali 26,5 miliardy eur.

Najväčší záujem investorov v oblasti komerčných nehnuteľností bol najmä v priemyselnom a logistickom segmente. Nárast investícií do tohto sektora sa zvýšil až o 303 % v porovnaní s druhým štvrťrokom 2016. Naopak, investície do portfólia segmentu kancelárií podľa výsledkov prieskumu CBRE medziročne klesli, v druhom kvartáli 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka približne o šesť percent.