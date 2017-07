AstraZeneca sa v 2. kvartáli vrátila k zisku, aj keď jej tržby klesli

dnes 14:16 -

Farmaceutická spoločnosť AstraZeneca sa v 2. štvrťroku dostala z červených čísiel. Vďačí za to nižším výdavkom na výskum a marketing, výnosom z niekoľkých licenčných obchodov a vlaňajšiemu priaznivému porovnávaciemu základu, keďže jej tržby klesli.

Akcie koncernu sa však dnes prepadli o 16 % v reakcii na správu, že nový liek proti rakovine nie je taký úspešný, ako spoločnosť dúfala.

AstraZeneca so sídlom v Cambridgi zaznamenala v 2. kvartáli 2017 čistý zisk 477 miliónov USD (409,65 milióna eur), zatiaľ čo vlani v rovnakom období vykázala čistú stratu 3 milióny USD. Dôvodom, prečo sa vlani prepadla do červených čísel boli náklady na reštrukturalizáciu súvisiacu so znižovaním počtu pracovných miest.

Tržby spoločnosti v 2. štvrťroku klesli o 10 % na 5,05 miliardy USD.

Analytici predpovedali farmaceutickému koncernu čistý zisk 450 miliónov USD a tržby 5,05 miliardy USD.

Príjmy AstraZenecy sa znižujú už niekoľko rokov, odkedy jej najpredávanejší liek na zníženie hladiny cholesterolu Crestor, stratil patentovú ochranu. To otvorilo lacnejším generikám vstup na trh. A vlani stratil patentovanú ochranu ďalší liek Seroquel XR. Tržby z jeho predaja sa v uplynulom štvrťroku znížili o 58 % na 95 miliónov USD.

Analytici teraz vyčkávajú na výsledky testov nového lieku Mystic.