Produkcia áut v Británii klesla v júni tretí mesiac po sebe

Produkcia áut v Británii pokračovala v júni v poklese. Ako ukázali dnešné údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT), výroba klesla v júni už tretí mesiac po sebe, pričom pokles dosiahol takmer 14 %.

Produkcia áut v Británii klesla v minulom mesiaci medziročne o 13,7 % na 136.901 vozidiel. Výroba pre domáci trh zaznamenala pokles o 15,9 % a na export o 13,1 %.

Tretí mesiac poklesu výroby spôsobil, že za celé obdobie tohto roka zaznamenala produkcia áut v Británii pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles o 2,9 %. Opäť sa na tom omnoho výraznejšie podieľal domáci trh. Zatiaľ čo produkcia na export klesla v tomto roku len o 0,9 %, dopyt na domácom trhu sa za prvých šesť mesiacov znížil medziročne o 9,5 %.

Napriek pokračujúcim nepriaznivým výsledkom SMMT predpokladá, že aj keď vývoj na trhu do veľkej miery ovplyvňuje neistota, v 2. polroku by sa produkcia mohla zvýšiť. Automobilový priemysel však zároveň vyzval vládu, aby v rámci rokovaní o odchode Británie z Európskej únie riešila aj budúcnosť automobilového sektora. "Neistota spojená s brexitom poškodzuje investície a blokuje rast," povedal šéf SMMT Mike Hawes. "Investori potrebujú istotu, takže britská vláda sa minimálne musí usilovať o dosiahnutie dočasnej dohody, ktorá do uzatvorenia novej komplexnej dohody s Bruselom zabezpečí britskému priemyslu prístup na jednotný trh EÚ a členstvo v colnej únii," dodal Hawes.