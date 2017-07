Milionárka vďaka topánkam, aké si nedokázala kúpiť

Zdroj: CNBC

Foto: YT/Shoes of Prey

dnes 0:56 -

Spustila Shoes of Prey, personalizovaný on-line predaj obuvi, kde vám na vyžiadanie, v priebehu niekoľkých dní, dokážu vyrobiť napríklad extra veľké čísla, alebo zapracovať netradičné požiadavky. A to všetko za veľkoobchodné ceny. Spoločnosť, založená v roku 2009 v Sydney, ale so sídlom v Los Angeles, už má viac ako 6 miliónov zákazníkov, ktorí si sami topánky navrhli a prostredníctvom ponúknutého webového rozhrania. Celý proces nákupu je tak jednoduchý, ako by ste si objednávali pizzu.



Firma Shoes of Prey získala finančné prostriedky vo výške 26 miliónov dolárov od takých podporovateľov ako je Khosla Ventures, generálny riaditeľ spoločnosti Bonobo Andy Dunn, či zakladateľ spoločnosti TechCrunch Michael Arrington. Výroba prebieha vo vlastnej továrni, otvorili ju v roku 2014 v Číne. Obuv sa zvyčajne dodáva do dvoch týždňov.

"Celý prístup je menej diktátorský než v prípade tradičných značkových topánok, kde vám povedia: "toto je to, čo budete nosiť počas nasledujúcej módnej sezóny", hovorí investorka Elaine Steadová z fondu Blue Sky. "Namiesto toho je to "povedzte nám presne, aké topánky chcete, a my ich pre vás vyrobíme."





Foxová má skúsenosti z práva aj reklamy, firmu spoluzakladala s dvoma bývalými manažérmi spoločnosti Google, medzi ktorými je aj jej manžel Mike. Nikto z nich nemal predchádzajúce skúsenosti s obuvou. "Ak objavujete nový priestor, máte tendenciu skúsiť prísť na to, ako to funguje" hovorí Jodie Foxová. "Otestujeme veci, o ktorých si myslíme, že by mohli fungovať, a ak nie, prispôsobujeme sa a máme pre to viac pochopenia."

Podnikateľka si spomína na jednu ťažkú lekciu z roku 2016. Po menej ako roku sa skončilo veľmi náročne vybudované partnerstvo so spoločnosťou Nordstrom. Designové štúdiá v obchodoch v šiestich lokalitách spoločnosti Nordstrom považovali za dôležitý krok vpred pre značku. Nakoniec to však nevyšlo. Nordstrom má podiel v Shoes of Prey ako súčasť kola financovania vo výške 15,5 miliónov dolárov. Aj naďalej podporuje predaj Shoes of Prey na internete. "Každý, kto prevádzkuje maloobchod má moju úctu, kvôli zložitosti," hovorí Foxová. "Návrat k výhradnému predaju on-line nás oslobodil, takto sa dokážeme sústrediť na náš hlavný kanál," hovorí.







Analytici tvrdia, že Shoes of Prey bude musieť nájsť spôsob, ako sa rozdeliť. "Je tu veľká konkurencia v segmente predaja topánok, potrebujete získať výhodu, aby ste pritiahli pozornosť zákazníkov," hovorí Beth Goldsteinová, analytička pre módnu obuv a doplnky v skupine NPD. Zatiaľ čo 25 percent tržieb z predaja obuvi je generovaných on-line , na popularite naberá aj prispôsobenie výroby požiadavkám zákazníkov."Je to neľahká situácia pre každú firmu, ak chce kombinovať oba tieto spôsoby na oslovenie zákazníkov," hovorí Goldsteinová

Foxová tvrdí, že má na to recept. Robí presný opak toho, čo ostatní."Dokážeme výrobu expresne skrátiť, za týždeň by mala byť vybavená zákazka od objednávky až po doručenie." Dúfa, že jedného dňa by prispôsobenie obuvi chuti zákazníka mohla zvládnuť takmer okamžite.

V skutočnosti to je vízia, kedy výrobu nahradí technológia 3D tlače."Verím, že v blízkej budúcnosti, budete mať vo svojom šatníku obrazovku alebo hologram, ktorý k vám prehovorí:" Dobré ráno, aké topánky by ste si chceli dnes obuť?" Vďaka prepojeniu s vašim osobným diárom, miestnou predpoveďou počasia a inými údajmi, napríklad tým, čo ste nedávno nosili a čo si ostatní oblečú na dnešnú schôdzku, vaše zariadenie vyberie topánky, ktoré sa na daný deň budú hodiť najviac. A kým si dožičíte rannú sprchu, vám ich aj vyrobí."