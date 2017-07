Peňaženka budúcnosti: Čím a ako budeme platiť, keď zmizne hotovosť

Zdroj: NYTimes;Bloomberg

Popularita e-platobných transakcií v Číne ponúka aj pohľady na budúcnosť v tejto oblasti. Má užitočný fungujúci model, ktorý by sa mohol stať štandardom, ak ho ostatní prevezmú.

Ak si objednáte jedlo v reštaurácii v Šanghaji alebo Pekingu, už vám ani neponúknu možnosť, aby ste konzumné uhradili platobnou kartou, alebo nebodaj hotovosťou. Čašník sa vás s najväčšou pravdepodobnosťou opýta, či chcete platiť prostredníctvom WeChatt Pay, alebo AliPay. V miestnych potravinách na rohu ulice čoraz viac ľudí radšej zoskenuje svojim mobilom príslušný QR kód, než by mali vyťahovať peňaženku. Situáciu správne pochopili aj pouliční hudobníci, ktorí už nemajú pred sebou položený klobúk, ale vytlačený QR kód.



Čo sa skrýva za týmito, pre západné uši úplne cudzo znejúcimi aplikáciami? Ide o on-line rozhranie, cez ktoré sa užívateľ dokáže prepojiť so svojim účtom v banke, bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. A aby to bolo čo najjednoduchšie, stačí k tomu mobilný telefón, ktorým zosnímate príslušný kód. Tieto rozhranie zaplnili dieru, ktorá vznikla po absencii populárnych západných sociálnych sietí, Wechat nahradil WhatsApp Messenger a Facebook a stal sa najpopulárnejšou chatovou aplikáciou v krajine. Alibaba naopak prevádzkuje stránky, ako je Weibo zodpovedajúca Twitteru, Youku ako podobizeň YouTube, či Taobao, čo je čínsky klon eBay. Sú to služby, ktoré pri štarte vo väčšine prípadov do značnej miery ponúkali to, čo ich západní "konkurenti". Ale časom sa to zmenilo a začali sa poberať úplne iným smerom. Za jeden z najtypickejších prejavov sa dá považovať vznik elektronických platobných platforiem.



Alternatívne spôsoby platby sa stali veľmi rýchlo populárne v krajine s rýchlym tempom urbanizácie. Podľa agentúry Bloomberg sa za vlaňajší rok uskutočnili transakcie prostredníctvom zosnímania QR kódu v celkovej hodnote 5,5 bilióna dolárov. Podiel Wechat tranzakcií na mobilnom trhu poskočil za štyri roky z 3,3 na 40 percent. Nečudo, ak maloobchodníci, ktorí prevažujú v rozvojovom svete, nemajú dôvod investovať do drahých platobných terminálov.

Radikálne zmeny mimochodom neodmieta ani konzervatívny čínsky štát, naopak, centrálna banka v súčasnosti dokonca pripravuje svoju vlastnú digitálnu menu, ktorá by podobne ako Wechat a Alipay, pomocou QR kódu dokázala fungovať kompletne on-line.







Keď sa po prvý krát objavil QR-kód, málokumu v tom čase zišlo na um, že by to mohol byť kandidát na podporu finančnej revolúcie. Kód bol vyvinutý v deväťdesiatych rokoch japonskou Denso Corp. po tom, čo zákazníci neboli spokojní s obmedzeným množstvom informácií, ktoré mohli byť uložené v tradičných čiarových kódoch. Firma tak ponúkla nové kódy, ktoré sa dali načítať dokonca 10 krát rýchlejšie ako ich predchodcovia. QR znamená "rýchla reakcia". Začiatkom roku 2000 začali japonskí zákazníci nakupovať mobilné telefóny, ktoré dokázali čítať tieto kódy a obchodníci ich začali používať na propagáciu webových stránok a produktov.



V roku 2011, keď spoločnosť Tencent Holdings vydala aplikáciu WeChat, bolo jasné, že QR kódy majú oveľa väčší potenciál. WeChat ponúkol používateľom personalizované kódy, ktoré sa dali použiť na výmenu kontaktných informácií. V kombinácii s vstavanou peňaženkou do aplikácie sa dali tiež využiť na platbu. Posielanie peňazí prostredníctvom aplikácie sa odvtedy stalo každodenným. Čína sa stala prvou QR ekonomikou, kde sa kódy nachádzajú vedľa takmer každej pokladne.



V dôsledku očakávanej zmeny a nárastu popularity e-peňaženky, sa v Číne emitenti kreditných kariet ako sú Visa a MasterCard, rovnako ako Apple s podobným elektronickým platobným systémom Apple Pay, necítia príliš dobre. V prípade čínskych elektronických peňaženiek nepotrebujete mať platobnú kartu, sú priamo spojené s účtom v pobočke vašej banky. Apple už zrejme spanikárilo, a kvôli trendu firma začala veľmi agresívne presadzovať svoje vlastný on-line platobný systém podmienený vlastníctvom platobnej karty. Drasticky narástol počet zliav na ich stránke, niektoré zo služieb, dokážete v Číne získať za polovicu. Ponúka aj bodové odmeny, až do 50-násobku bežného počtu za použitie služby na 28 veľkých maloobchodných predajniach a 16 internetových obchodoch. V šen-čenskom obchode 7-Eleven väčšina spotrebiteľov nakupuje cez Alipay a WeChat Pay, zatiaľ čo platby cez Apple Pay sú zriedkavé. "Ľudia v Číne sú zvyknutí na Alipay a WeChat Pay, ktoré tiež ponúkajú rôzne zľavy."





Kým Apple nestráca optimizmus a očakáva, že ponukou dokáže osloviť viac spotrebiteľov na trhu mobilných platieb napriek poklesu predaja iPhonov, iní dávajú prednosť rozšíreniu svojho biznisu na poli e-platieb do oblastí, kam ešte doteraz nedosiahli. Vlani MasterCard predstavila svoj vlastný systém s využívaním QR-kódu v Afrike, pričom verí v adaptačný potenciál rozvojových krajín. Ako sa neskôr ukázalo, nebola to slepá ulička. Od vtedy sa do siete zapojili stovky tisíc nigérijských obchodníkov. Indická a thajská vláda pracuje na vývoji podobných služieb vo svojich krajinách.



Visa, MasterCard a čínska vláda založili spoločné konzorcium EMVco, prostredníctvom ktorého by chceli dostať China UnionPay aj na globálny trh. Ak by sa to podarilo, Čína by z toho dokázala profitovať. Hoci systém v domácich podmienkach funguje veľmi dobre, finančné prepojenie s okolitým svetom skôr komplikuje. Na jednej strane pletie turistov a návštevníkov krajiny, ktorí sa dokážu len s ťažkosťami zorientovať v čínskych elektronických platbách, či záujemcov o presťahovanie sa do Číny, pre ktorých je otvorenie si bežného účtu čoraz náročnejšie. Na strane druhej sú to prekážky, ktoré elektronický systém kladie podnikateľom, ktorý by radi pôsobili na čínskom trhu. Takéto firmy majú dnes dve možnosti. Buď plne integrujú do svojich systémov kanály Alibaba a Tencent, alebo sa môžu pripraviť na výrazný pokles obratu v krajine. Podobne to ale platí aj v opačnom garde. Ak by sa chceli čínske firmy presadiť v zahraničí, museli by sa prispôsobiť v tomto svete zatiaľ ešte populárnemu systému využívania hotovosti, či platobnej karty.







Globalálne nasadenie čínskej technológie by ju malo zatraktívniť pre spotrebiteľov, obchodníkov a vlády na celom svete. Potom by sa už bezhotovostná spoločnosť mohla stať realitou oveľa skôr, než by ktokoľvek predpovedal.