Ministerstvo zverejnilo ďalšie výsledky výberových konaní na posty riaditeľov nemocníc

dnes 11:16 -

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zverejnilo ďalšie výsledky výberových konaní na posty generálnych riaditeľov nemocníc. Podľa informácií zverejnených na stránke rezortu sa riaditeľom štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky stal Imrich Matuška. "Výberového konania sa zúčastnili štyria uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne do výberového konania prihlásili a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa," informovalo ministerstvo. Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo 11. júla.

Šéfovať štátnej príspevkovej organizácii Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov bude aj naďalej Radoslav Čuha. Do výberového konania sa podľa dostupných informácií zapojil jeden uchádzač. Na čele Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica bude stáť Miriam Lapuníková, pričom do výberového konania sa prihlásila rovnako jedna uchádzačka. Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice povedie Milan Maďar. "Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne do výberového konania prihlásili a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa," informovalo ministerstvo.