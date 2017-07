I.Štefanec:Fico vykopáva otvorené dvere,EÚ kvalitu potravín už rieši

dnes 16:31 -

Podľa slovenského europoslanca a člena Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Ivana Štefanca (KDH, EĽS) si Robert Fico dnešnou tlačovkou o kvalite potravín robí len lacné letné PR. Európska komisia, aj na tlak poslancov z krajín V4 už príslušnú legislatívu pripravila. Navyše, príslušné národné orgány, ako je Slovenská obchodná inšpekcia, majú plnú kompetenciu kontrolovať kvalitu potravín a výrobkov už dnes.

"Problém s rozdielnou kvalitou nie je nový, objavoval sa už dávno pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Ako člen príslušného výboru Európskeho parlamentu som, spolu s kolegami z krajín V4, vyzval Európsku komisiu, aby urýchlene vypracovala legislatívu, ktorá to raz a navždy vyrieši a už je aj pripravená. Robert Fico by mal skôr ako siláckymi rečami a fantazmagóriami o embargu v prostredí spoločného trhu, zaoberať posilnením a skvalitnením práce Slovenskej obchodnej inšpekcie."TASR informoval poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec.