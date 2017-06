FED zvýšil úroky

včera 20:10 -

V strede týždňa boli zverejnené viaceré vplyvné makroekonomické dáta. Tie začali čínskou priemyselnou produkciou, ktorá rástla o 6,5% ročne oproti očakávaným 6,4%. Maloobchodné tržby rástli tiež viac-menej s konsenzom o 10,7% oproti očakávaným 10,8% za rok.

V Európe zaujal index priemerných zárobkov vo Veľkej Británii, ktorý rástol iba o 2,1% oproti očakávaným 2,4% a to pri súčasnej revízii minulej hodnoty o jednu desatinu nadol na 2,3%. Silnejšie inflačné tlaky z dôvodu oslabenia libry tak pôsobia na kúpnu silu obyvateľstva, čo podľa viacerých ekonómov v súvislosti so spomaľovaním ekonomiky a nestabilnou vládou zvyšuje riziko stagflácie. V eurozóne rast zamestnanosti naberá na sile, keď dosiahol 0,4% za kvartál pri revízii minulej hodnoty o desatinu vyššie tiež na 0,4%. Priemyselná produkcia si udržala rast 0,5% medzikvartálne v súlade s odhadmi, pričom na ročnej báze rástla mierne rýchlejšie ako konsenzus na úrovni 1,4% a to o 1,5%. Akciové indexy: Eurostoxx 50 -0,3%, FTSE 100 -0,35%, CAC 40 -0,35 %.

V USA sa zverejňovali dáta inflácie v podobe CPI, ktoré sklamali úrovňou -0,1% oproti očakávanému rastu o 0,2% za mesiac. Spomalenie inflácie potvrdil aj jadrový CPI, ktorý rástol o desatinu pomalšie ako očakávaný rast o 0,2%. Sériu negatívnych dát zakončili jadrové maloobchodné tržby, ktoré napriek konsenzu nastavenému na rast o 0,2% za mesiac poklesli o 0,3%. Napriek tomu FED zvýšil úrokové sadzby na 1,25% a trvá na ešte jednom zvýšení v tomto roku. Horšie skončili aj zásoby ropy, ktoré poklesli za posledný týždeň len o 1,7 mil. barelov pri očakávanom poklese o 2,7 mil. brl. Súčasne došlo k ďalšiemu nárastu produkcie a nárastu zásob benzínu, načo ropa reagovala negatívne a skončila v mínuse 3,6%. Akciové indexy USA: DJIA +0,22%, SP 500 -0,10%, NASDAQ -0,41%.