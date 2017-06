Nový život v cudzine: Migračný biznis v hodnote miliardy dolárov zmizne kvôli terorizmu

Zdroj: businessinsider

Mnohí solventní Číňania a Rusi sa vybrali hľadať nový život na Západe, kde nemajú problém získať občianstvo, ak sú ochotní investovať.



"Dostali sme sa na mimoriadne tenký ľad, pretože jedno zlé rozhodnutie, na základe ktorého získa niekto druhý pas alebo občianstvo, ale napriek dôkladnému preklepnutiu spácha zločin, tieto programy úplne zničí", hovorí o rizikách Peter Vincent zo spoločnosti Borderpol, agentúry pre globálne hranice.



"V tomto konkrétnom prostredí sa medzi globálnymi odborníkmi a bojom proti terorizmu objavuje veľa skepticizmu a paranoje, prevláda túžba radšej skončiť veci skôr, než sa niekomu ublíži," povedal, Vincent počas svojej prednášky na fóre v Ženeve.

Náhly zásah do oblasti prisťahovalectva, kvôli hrozbe trestných činov nie je bezprecedentný. Odvetvie sa obáva, že sa môže v blízkej budúcnosti opäť objaviť, a zasiahne konzultantov, právnikov a účtovníkov, ktorí zarábajú na tom, že pomáhajú klientom získať druhé občianstvo.

Budúcich investorov lákajú na špecializovaných stretnutiach

Dmitrij Kochenov, profesor európskeho práva na univerzite v Gronigene a predseda priemyselnej rady pre migráciu investícií poukázal na zmenu pasovej politiky po tom, ako sa taliansky štátny občan Felice Orsini pokúsil zavraždiť Napoleona III. v parížskom divadle v roku 1858. Orsini pricestoval do Francúzska na základe pasu vydaného v Spojenom kráľovstve. Výsledkom bolo, že sa cestovné pasy začali vydávať na základe štátnej príslušnosti, tak ako to poznáme dnes. "Všeobecné pohoršenie vyvolalo tlak na zmenu systému vydávania cestovných pasov v celom svete, je to niečo, čo môže nastať v priebehu týždňov, či mesiacov. Ak by bol teroristický čin spáchaný niekým, kto sa dostal k pasu v niektorom z takýchto programov, znamenalo by to koniec pre všetky podobné programy," povedal Kochenov na konferencii špecialistov na migráciu investícií.

Napoleon III. v tom čase povedal, že cestovné pasy sú rozpakom a prekážkou pokojného občana, ale úplne bezmocné, aby zastavil tých, ktorí si chcú niekomu ublížiť.

Odvetvie migrácie investícií je veľké a neregulované. Ku konkrétnym číslam sa ale nedopátrate. Podľa zdroja, ktorý cituje businessinsider, obdobný program na Cypre, ktorý vyžaduje investíciu vo výške 2 miliónov eur v krajine za výmenu za občianstvo a prístup do ďalších 27 krajín Európskej únie, získava Cyprus až 4 miliardy eur ročne, alebo okolo 25 % svojho HDP.

Systém funguje z väčšej časti dobre, dokáže spájať krajiny, ktoré chcú podporiť priame zahraničné investície, s boháčmi, ktorí chcú na svojich lietadlách cestovať po európskych, či amerických krajinách alebo chcú získať prístup k lepším školám a verejným službám pre svoje rodiny. Ak sú veci nastavené správne, dokážu tieto programy slúžiť potrebe, ktorá je vzájomne prospešná pre obe strany, na strane štátu aj spotrebiteľa.

Za občianstvo stačí investovať, infraštrktúra, či lyžiarsky areál, máte na výber

Niektoré programy sa riadia svojim etickým kódexom, avšak neexistujú žiadne globálne záväzné pravidlá o tom, ako by mali fungovať spoločnosti, ktoré pomáhajú klientom v ich imigračných investičných procesoch. Vincent vyzýva spoločnosti, aby sa spojili a uistili sa, že "robia dosť pre to, aby určili totožnosť jednotlivcov a ich motívy. Bolo by existenčnou chybou, ak by sa ukázalo, že vaši klienti pracujú v tajnosti, zosnujú tieňové operácie alebo tieňové vlády," povedal.

Rovnako ako v oblasti bankovníctva, ktorá od finančnej krízy čelí prísnejším požiadavkám na boj proti praniu špinavých peňazí a dodržiavaniu predpisov, aj v oblasti investičného prisťahovalectva sme nútení uznať potrebu buď samoregulácie alebo prijímania pravidiel, podľa ktorých bude fungovať. "Myslím, že v tomto odvetví sa stane to isté," povedala Kim Marshová zo spoločnosti Exiger Due Diligence. "Začínalo to s bankami, potom prišli vzácne kamene, nehnuteľnosti a dokonca sa nimi riadia aj právnici. Myslím, že nakoniec príde čas, kedy sa budeme musieť viac sústrediť na reguláciu. Získať prehľad od začiatku až do konca, od agenta, ktorý nájde klienta až po ukončenie procesu."







Odvetvie investičného prisťahovalectva čelí nebezpečnej existenčnej hrozbe. Vlna populistického nacionalizmu, ktorá priniesla Trumpovi volebné víťazstvo a pomohla odtrhnúť Veľkú Britániu od únie, by mohla redukovať prisťahovalectvo všetkého druhu a dokonale eliminovať verejnú podporu pre tieto programy. "Na povrch sa dostávajú aj menej dramatické starosti jednotlivých vlád, či akademických pracovníkov, podľa ktorých tieto programy komodifikujú národnosť (chápanie kultúrnych produktov ako komodity). Niektoré vlády ponímajú národnosť mimoriadne citlivo, a názor, že nové pasy a občianstvo prisťahovalcom nejakým spôsobom národnosť oslabuje, u nich vyvoláva veľké obavy," povedal Vincent.