Francúzsko rokuje s bankármi z Británie o sťahovaní

Francúzsko rokuje s 30 - 50 správcami bankových aktív, ktorí uvažujú o vytvorení novej základne v Paríži, aby po brexite nestratili prístup na európsky trh. Uviedol to Jean-Louis Laurens, veľvyslanec francúzskej lobistickej skupiny správcov aktív AFG.

Vlaňajšie referendum o vystúpení Británie z Európskej únie (EÚ) rozpútalo súboj o finančné spoločnosti, ktoré uvažujú o presťahovaní časti svojich prevádzok z Londýna do EÚ. V hre je 5000 až 10.000 pracovných miest v oblasti tzv. asset managementu, ktoré sa môžu presunúť z britskej metropoly na kontinent, tvrdí Laurens.

Paríž po májových prezidentských voľbách, v ktorých zvíťazil Emmanuel Macron, vystupňoval svoje úsilie o prilákanie finančných spoločností z Británie. Macron im sľúbil zmeny na trhu práce a zjednodušenie francúzskeho daňového a dôchodkového systému.

Laurens skonštatoval, že nikdy nevidel, aby sa vláda tak angažovala v snahe zvýšiť atraktivitu Francúzska ako finančného centra. Pripomenul, že kľúčové sú úpravy pracovných zákonov, ktorými sa bude zaoberať nová vláda.

Podľa neho v máji požiadalo 53 vedúcich predstaviteľov amerických a britských finančných spoločností francúzsky regulačný úrad pre finančný trh AMF o konzultácie, ktoré sa týkali procesu zakladania nových subjektov a spôsobov pomoci.

AMF im ponúka aj zrýchlený proces schvaľovania licencií, ktorý sa skráti na dva týždne. V Írsku a Luxembursku napríklad trvá dva mesiace.

Napriek tomu nebadať, že by sa šéfovia finančných inštitúcií ponáhľali do Paríža. Naproti tomu Írsko a Luxembursko už zaznamenali v tomto smere prvé úspechy. Spoločnosť Legal & General oznámila, že presunie niektoré prevádzky do Dublinu, a správca fondu M&G sa chystá vytvoriť sídlo manažmentu v Luxembursku.