OECD očakáva zrýchlenie rastu globálnej ekonomiky

Tempo rastu globálnej ekonomiky by sa malo podľa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v tomto roku zrýchliť na 3,5 percenta a v budúcom roku na 3,6 percenta z vlaňajšej úrovne 3 percentá. Vo svojej najnovšej prognóze, ktorú zverejnila v stredu, OECD uviedla, že sa zvyšuje podnikateľská a spotrebiteľská dôvera, pričom zamestnanosť a obchod sa zotavujú. Hlavná ekonómka OECD Catherine Mannová však uviedla, že "tvorcovia politiky nemôžu byť spokojní". Existuje totiž neistota v oblasti vládnych politík rozhodujúcich krajín a mzdy ešte nerastú tak rýchlo, ako sa očakávalo.

OECD prognózuje, že v USA bude pokračovať zotavovanie hospodárskeho rastu. Ekonomika krajiny podľa predikcie organizácie v tomto roku posilní o 2,1 percenta a v budúcom roku o 2,4 percenta. Ekonomika eurozóny by mala v tomto aj budúcom roku rásť stabilným tempom na úrovni 1,8 percenta a japonské hospodárstvo by malo v tomto roku posilniť o 1,4 percenta a v roku 2018 o jedno percento. Hospodárstvo 35 krajín združených v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj by malo v tomto aj budúcom roku posilniť o 2,1 percenta.