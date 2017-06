Čas dovoleniek: Leto nás robí produktívnejšími, alebo nie?

Zdroj: Slate

Leto uvoľňuje pracovné napätie. Ako hovorí Cary Cooper, psychológ z Manchester Business School vo Veľkej Británii, dobré počasie dáva ľuďom viac príležitostí na schôdzky so svojimi priateľmi a spolupracovníkmi. "Zamestnanci už nesedia len pri svojich stoloch, majú tendenciu spoločne si vyjsť na obed, vypiť si šálku čaju, viac komunikovať."

Navyše leto je zvyčajne koncom finančného roka - aspoň na severnej pologuli - čo znamená, že väčšinou sa končia projekty. V tomto období je jednoduchšie si naplánovať dovolenku, ak máte školopovinné deti.





Všetky tieto faktory prispievajú k zníženiu stresu. Cooper po niekoľkých rokoch práce zistil, že stres je nepriateľom efektívnosti. "Výskum obrovského množstva údajov z niekoľkých štúdií potvrdil spojenie medzi stresom a nižšou produktivitou a zníženou pracovnou spokojnosťou," povedal pre Slate.

Ľudia môžu mať počas leta mimoriadne dlhý obed alebo skôr v práci skončiť, ale to neznamená, že je to na úkor práce. Nakoniec to vedie k produktívnejším pracovníkom. Cooper verí, že dlhé hodiny v práci obmedzujú výkonnosť. Prieskum z roku 2015 oslovil viac ako 3000 britských zamestnancov na plný úväzok a zistil, že pracovníci často uvádzajú, že nemajú dostatok času na to, aby všetko stihli v priebehu dňa a preto končia v práci neskôr než by mali. Mentálne a fyzicky sa vyčerpávajú a na druhý deň už nedokážu byť kreatívni, tvrdí Cooper. V dôsledku toho im úlohy zaberú viac času a cyklus pokračuje.

Cooper presadzuje šesťhodinový pracovný deň, ktorý zamestnancom umožní lepšie zosúladiť pracovný život so súkromným. Navyše zvýši pracovnú kapacitu v kancelárii. Teoreticky dokážu šťastnejší zamestnanci urobiť toho viac. V roku 2014 štúdia s 700 účastníkmi zistila, že ľudia mali lepšie výsledky v základných matematických úlohách, keď pred testom dostali čokoládu a pozreli si vystúpenie stand-up komika. V rámci toho istého experimentu boli niektorí účastníci vyzvaní, aby si pred riešením príkladov vybavili nejaké smutné spomienky zo života. Títo ľudia odpovedali správne na menej otázok.





Nie každý je ale presvedčený, že optimistické slnečné počasie je pre prácu niečo pozitívne. V roku 2012 výskumníci z Harvardskej univerzity a University of North Carolina-Chapel Hill zistili, že byť šťastný a rozptýlený v skutočnosti vedie k slabšej produktivite, pretože ľudia začínajú snívať o všetkých tých veciach, ktoré by robili namiesto práce radšej. Tento záver však bol čiastočne založený na zobrazovaní obrázkov vonkajších aktivít vysokoškolským študentom, čo podľa Coopra, presne neodráža skutočný svet.

Existuje ďalšia potenciálna nevýhoda pre celý tento produktívny optimizmus. Hoci ľudia môžu byť produktívnejší v dňoch pred svojou dovolenkou, ak sa v ich neprítomnosti nič zvláštne neudeje, budú s najväčšou pravdepodobnosťou po návrate utlmení. Produktivita sa môže prepadnúť, pretože na nich čaká tisícka neprečítaných e-mailov, musia sa pripraviť na ďalší fiškálny rok a počasie sa postupne ochladzuje. "To im nebude pridávať na pocite šťastia,“ hovorí Cooper.

Dobrou správou je, že aj malé plánovanie môže pomôcť tomu, aby návrat do práce bol menej bolestivý. Ak sa necháte ešte zopár dní medzi návratom z dovolenky a nástupom do práce, môžete získať čas, ktorý potrebujete na to, aby vás to množstvo pracovnej pošty zbytočne nestresovalo. Dokonca aj vtedy, keď práve neopracujete na nejakom projekte, bude váš prvý deň opäť v práci oveľa pokojnejší.