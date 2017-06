Ako sa kde žije za minimálnu mzdu: Slováci v deviatke najhorších

Zdroj: finance.cz

Minimálna mzda nie je legislatívou zavedená iba v šiestich členských krajinách Európskej únie, v Dánsku, Fínsku, vo Švédsku, v Rakúsku, v Taliansku a na Cypre. V krajinách Škandinávie je minimálna mzda stanovená spravidla kolektívnymi zmluvami a jej úroveň je tak v mnohých firmách pravdepodobne vyššia ako by bola v prípade stanovenia na štátom. V ostatných členských krajinách Európskej únie je minimálna mzda stanovená legislatívou.



Príliš vysoká minimálna mzda zhoršuje pracovné uplatnenie zamestnancov s nízkou kvalifikáciou, pretože náklady práce na menej kvalifikované pracovné činnosti sú pre zamestnávateľov vysoké. Vyspelé krajiny sveta teda stanovujú minimálnu mzdu nielen s ohľadom na vývoj priemernej mzdy, ale aj s ohľadom na nastavenú úroveň sociálnych dávok. Minimálna mzda by mala dobre plniť motivačnú a ochrannú funkciu, ale súčasne by mala byť finančne únosná pre zamestnávateľov.

Ceny tovarov a služieb sú v jednotlivých členských štátoch EÚ rozdielne, najviac sa pritom líšia ceny za bývanie a služby. Pri zohľadnení cenových rozdielov je rozdiel v hodinovej minimálnej mzde nižší medzi západoeurópskymi a východoeurópskymi krajinami než pri porovnávaní absolútnych hodnôt. V absolútnej hodnote činí hodinová minimálna mzda v Luxembursku 11,27 € a v Bulharsku 1,42 €. V absolútnej hodnote je hodinová minimálna mzda v Luxembursku vyššia 7,9-krát ako minimálna mzda v Bulharsku, v parite kúpnej sily je však minimálna luxemburská mzda vyššia už "len" 3,1-krát.









Členské krajiny EU sa dajú rozdeliť podľa hodinovej výška minimálnej mzdy v parite kúpnej sily do troch skupín.



Nad 8 € za hodinu

Najvyššia hodinová minimálna mzda v parite kúpnej sily (PPS na báze eura) v roku 2017 je v Luxembursku - 9,24 €,

Francúzsku - 9,04 €,

Nemecku - 8,65 €,

Holandsku - 8, 52 €,

Belgicku - 8,47 €,

Veľkej Británii - 7,38 €,

Írsku - 7,38 €.

Od 4 € do 7 € za hodinu

V šiestich krajinách EÚ je hodinová minimálna mzda v parite kúpnej sily (PPS na báze eura) vyššia ako 4 € a nižšia ako 7 € za hodinu.

V Slovinsku -5,69 €,

na Malte - 5,16 €,

v Poľsku - 4,92 €,

v Španielsku - 4,65 €,

v Portugalsku - 4,05 €,

v Maďarsku - 4,04 €.

Menej ako 4 € za hodinu

V deviatich členských štátoch EÚ nedosahuje hodinová minimálna mzda v parite kúpnej sily (PPS na báze eura) ani 4 €.

V Grécku - 3,92 €,

v Českej republike - 3,73 €,

v Chorvátsku - 3,71 € ,

na Slovensku - 3,67 €,

v Estónsku - 3,61 €,

v Litve - 3,61 €,

v Lotyšsku - 3,17 €,

v Bulharsku - 2,96 €,

v Rumunsku - 2,64 €