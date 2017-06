Svetová ekonomika má v roku 2017 zrýchliť rast na 2,7 %

dnes 9:46 -

Svetová ekonomika tento rok zrýchli rast, ktorého oporou budú stabilnejšie ceny energií a zotavenie medzinárodného obchodu. V aktuálnej prognóze to tvrdí Svetová banka (SB). Rast v aktuálnom roku inštitúcia odhaduje na úrovni 2,7 % a v roku 2018 počíta so zrýchlením na 2,9 %. Vlani sa globálna ekonomika zväčšila o 2,4 %.

Spojeným štátom americkým SB prognózuje v roku 2017 zrýchlenie na 2,1 % po vlaňajšom raste o 1,6 %. Eurozónu čaká mierne spomalenie rastu na 1,7 % z úrovne 1,8 % v roku 2016. Japonská ekonomika má po vlaňajšom jednopercentnom raste zrýchliť na 1,5 %, čo by bol najlepší výsledok od roku 2013. Čínska ekonomika, ktorá sa v roku 2016 zväčšila o 6,7 %, má ďalej spomaľovať, a to na 6,5 % v roku 2017 a 6,3 % v roku 2018. To súvisí s transformáciou neudržateľného ekonomického modelu, ktorý sa opiera o často neefektívne verejné investície, smerom k stabilnejšiemu rastovému modelu založenému na spotrebiteľských výdavkoch.

Po období voľného pádu, ktorý sa začal v polovici roka 2014, Svetová banka očakáva zotavenie komoditných cien. Ropa by tak mala v roku 2017 zdražieť až o 24 % a ceny komodít okrem zdrojov energií by mali v priemere vzrásť o 4 %.