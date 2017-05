MPSVR upravuje trestanie firiem za oneskorené prihlásenie zamestnanca do SP

dnes 15:01 -

Neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne (SP) v lehote do siedmich dní sa už nemá považovať za nelegálne zamestnávanie. Navrhuje to rezort práce v novele zákona o nelegálnej práci, ktorú predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Od 1. januára budúceho roka by sa tak mali eliminovať určité situácie oneskoreného ohlásenia vzniku pracovnoprávneho vzťahu a štátnozamestnaneckého pomeru do príslušného registra SP. Táto zmena sa však nemá týkať prípadov, keď u zamestnávateľa začne kontrola zameraná na nelegálne zamestnávanie. "Zamestnávateľ je povinný splniť si prihlasovaciu povinnosť v lehote siedmich dní od uplynutia lehoty na splnenie povinnosti, najneskôr však do začatia výkonu kontroly nelegálneho zamestnávania začatej pred uplynutím tejto sedemdňovej lehoty," uvádza v novele zákona ministerstvo.

Ak si zamestnávateľ splní svoju oznamovaciu povinnosť v uvedenej lehote a stihne tak spraviť pred výkonom kontroly, kontrolný orgán nemôže konštatovať nelegálne zamestnávanie. "Uvedené uvoľnenie povinností vo vzťahu k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania sa netýka nesplnenia povinnosti prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia," upozornil rezort práce.

Novelou zákona sa má aj spresniť pojem „dodávka práce“ v prípade dočasného pridelenia zamestnanca, a to aj v prípade cezhraničnej dodávky práce.

Prijatie novely bude mať podľa ministerstva pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie na Slovensku. "V súlade s návrhom si viac podnikateľských subjektov v lehote siedmich dní, alebo do začatia výkonu kontroly počas týchto siedmich dní, splní predmetnú oznamovaciu povinnosť voči príslušnému registru SP," očakáva ministerstvo.