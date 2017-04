IG Metall bude brániť zákon o pracovnom čase v Nemecku

dnes 17:16 -

Väčšina zamestnancov chce, aby dĺžku pracovného týždňa a dĺžku odpočinku medzi dvoma zmenami chránil zákon. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu odborového zväzu IG Metall, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 500.000 respondentov.

"Je to tiež jasný signál pre politikov: Kto by chcel narušiť súčasné ochranné pravidlá, má proti sebe zovreté rady zamestnancov," vyhlásil predseda IG Metall Jörg Hofmann v súvislosti so septembrovými parlamentnými voľbami v krajine.

Súčasný zákon o dĺžke pracovného týždňa napadli zamestnávateľské zväzy a označili ho za neudržateľný. Okrem iného stanovuje týždenný pracovný čas na 48 hodín a medzi dvoma zmenami musí byť najmenej 11-hodinová prestávka.

IG Metall bude pokladať tému pracovného času v nadchádzajúcich tarifných rokovaniach pre strojársky a elektrotechnický priemysel za ťažiskovú.

Výsledky veľkého prieskumu predstavia odborári na budúci týždeň v Berlíne.