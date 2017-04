BCPB - Oznam

dnes 16:46 -

BRATISLAVA 6. apríla (SITA) -

Zmena výšky úrokového výnosu:

Slovenská sporiteľňa, a.s., ako emitent podriadených dlhopisov ISIN: SK4120008079, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 4,00% p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 10.4.2017 do 10.10.2017.

Upozornenie pre emitentov:

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.4.2017) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za rok 2016. V zmysle Burzových pravidiel je emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uverejniť ročnú finančnú správu a spolu s dokladom o uverejnení ju predložiť Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P.O. Box 151, 814 99 Bratislava 1 a Národnej banke Slovenska.