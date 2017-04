Do praxe vstúpili zmeny v Exekučnom poriadku

dnes 10:16 -

Pravidlá exekučného konania sa výrazne menia. Oddnes vstupujú do praxe zmeny, ktoré v rámci veľkej novely Exekučného poriadku presadilo ministerstvo spravodlivosti pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd). Spolu s novelou nadobúda účinnosť aj vyhláška, ktorá stanovuje paušálne trovy exekútora.

Ministerka si od zmien sľubuje férovejšie a transparentnejšie exekučné konania s vyrovnanejšími vzťahmi medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi. Najdôležitejšou novinkou je zriadenie jediného exekučného súdu s celoslovenskou pôsobnosťou. Pracovisko bolo vybudované pri Okresnom súde v Banskej Bystrici.

Centralizácia exekučnej agendy má podstatne odbremeniť ostatné súdy, ktoré by sa tak podľa očakávania ministerstva mali v budúcnosti viac venovať tomu, na čo sú určené – rozhodovaniu sporov. Špecializovaní sudcovia a ostatní zamestnanci nového exekučného súdu majú rýchlejšie a efektívnejšie vybavovať exekučné veci.

Férovosti exekučných konaní má pomôcť najmä pretrhnutie väzby medzi oprávneným a súdnym exekútorom, väčšia disciplinárna zodpovednosť exekútorov a rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja, uviedlo ministerstvo.

Nové exekúcie sa budú prideľovať exekútorom náhodným výberom. Do neho môžu byť zaradení iba exekútori, ktorí majú v predošlých exekúciách uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad je materiálno-technicky a personálne vybavený.

Náhodný výber exekútora umožňuje spájať exekúcie vedené proti jednému dlžníkovi u jedného exekútora, čo má priniesť úspory v systéme a zároveň posilniť aj právnu istotu dlžníka. Obmedzená je po novom aj odmena exekútora, ktorá nemôže presiahnuť výšku vymáhaného nároku.

Novelizovaný exekučný poriadok dáva dlžníkovi možnosť raz za exekúciu požiadať o jej odklad zo sociálnych dôvodov, napríklad v ťažkej životnej situácii, ktorá mu výrazne sťaží alebo znemožní plniť si záväzky vyplývajúce z exekúcie.

Nová právna úprava rieši aj prípady účelovo otvorených exekučných konaní, ktoré ľudí prenasledujú často až do dôchodku. Po novom môže súd exekučné konanie zastaviť, pokiaľ sa v priebehu piatich rokov v prípade fyzickej osoby alebo v priebehu dva a pol roka v prípade právnickej osoby nepodarí nič vymôcť.

Nová ministerská vyhláška ruší minimálnu odmenu exekútora, čo by malo viesť k motivácii exekútora vykonávať exekúciu skutočne efektívne. Paušálne trovy exekútora stanovuje na 60 eur mesačne.

V prípade, ak povinný splní vymáhaný nárok do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie (t.j. do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie), budú trovy stanovené iba do výšky 30 eur. Náklady na vedenie exekúcie tak podľa ministerstva budú predvídateľné pre dlžníka a v prípade neúspešných exekúcií aj pre veriteľa.