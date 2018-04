Aby ste v noci mohli pokojne spať: 5 rád investorom, ako sa správať voči svojmu portfóliu

Zdroj: bpsandpieces

Philip Huber zo spoločnosti Huber Financial Advisors vysvetľuje, prečo aj portfólio potrebuje dostatok spánku. Pripomína, že na trhy v súčasnosti pôsobí celý rad vplyvov, ktoré môžu pokojný spánok narušiť. Omieľa sa to dookola, Brexit, obavy z tvrdého ekonomického pristátia Číny, nízke ceny ropy a zlata, americký dolár ako taký, prezidentské voľby v USA, negatívne úrokové sadzby, očakávania ohľadom predaja nového iPhonu alebo možná bublina pri oceňovaní veľkých startupov. Určité riziko predstavujú aj výroky niektorých investičných ikon, hlavne ak hovoria o prepadoch na trhoch.

Čo by ste mali ako investor robiť s portfóliom, aby ste mu dopriali pokojný spánok? Ide prakticky o to isté, čo sa odporúča samotným investorom.

1. Obmedzenie stresu

Základom je diverzifikácia. Prerozdeľovanie je možné na základe rôznych kritérií, podľa sektora, triedy aktív, regiónu, investičného horizontu a podobne. Hlavným cieľom je ale vždy obmedzenie vplyvu možných výraznejších prepadov. Je dôležité vedieť, čo je v portfóliu, koľko toho je a prečo to tam je. Dobre zvládnutá diverzifikácia napomôže nielen pokojnému spánku, ale aj k dodatočným výnosom.

2. Eliminácia rušivých vplyvov

Rovnako ako rušná noc strávená pri zapnutej televízii nevedie ku kvalitnému spánku, ani neustále sledovanie aktuálnych informácií, noviniek v investičných produktoch a klepanie sa pri katastrofických správach, nerobia dobrú službu portfóliu. Neistota je na trhoch prítomná prakticky stále, ale väčšina titulkov hlásajúcich pohromy je úplný balast. Investor by sa teda mal sústrediť len na dlhodobú výkonnosť a neriešiť možné krátkodobé výkyvy. Skutoční dlhodobí investori to dobre vedia.



3. Dodržiavanie režimu

Základom dobrého spánku je jeho pravidelnosť. Ísť každý deň spať a vstávať v rovnaký čas dokáže robiť zázraky s psychickým i fyzickým zdravím. Nepravidelnosť naopak môže znamenať problémy. Podobne aj emócie a volatilita môžu mať neblahý vplyv na finančný plán. Je potrebné sa držať plánu, pravidelne rebalancovat portfólio spriemerovať náklady. Základom dlhodobého zvládania tejto úlohy je zautomatizovanie si správnych návykov.





4. Sledovanie budíka

Keď človek nemôže zaspať, určite ho znervózňuje pohľad na hodiny. Sledovať, ako sa kráti zostávajúci čas do nasledujúceho rána len pridáva na nervozite. To isté platí o výnosoch, ktorých sledovanie je síce lákavé a dnes navyše aj extrémne jednoduché, ale nijako im nepomáha. Na dlhodobé výnosy to môže mať dokonca negatívny vplyv, podobné správanie totiž často vedie k snahe načasovať obchody, čo je dlhodobo najlepšia cesta ako sa pripraviť o pozitívny vplyv zloženého úročenia.

5. Dodržiavanie pitného režimu a stravovacích návykov

Niekoľko silných káv, alebo energetických drinkov o deviatej večer sa môže niekomu zdať ako dobrý nápad, ale telu to určite dobre nerobí. Rovnako ani v portfóliu nemajú čo robiť tituly, ktoré síce na prvý pohľad vyzerajú zaujímavo (pákové a short ETF, toxické produkty naviazané na index VIX, koncentrované a aktívne riadené fondy s obrovskými poplatkami a pod.), ale v konečnom dôsledku urobia viac škody ako úžitku. "Diéta" vo forme obmedzovania nákladov, poplatkov a daňového zaťaženia urobí portfóliu oveľa lepšie.

Hoci to na zarytých špekulantov a časovačov trhu asi nebude pôsobiť lákavo, podobný režim pravidelného a výdatného spánku sa v dlhodobom horizonte určite prejaví. Rovnako ako v bežnom živote, aj v investovaní sú správne návyky a režim základom úspechu a psychickej vyrovnanosti. Odmenou sú zaujímavé výnosy.