Agentúra Fitch potvrdila rating firmy U.S. Steel na stupni B+

dnes 15:16 -

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila emisný rating spoločnosti United States Steel Corporation (U.S. Steel) na stupni B+. Výhľad ratingu zlepšila z negatívneho na stabilný. Podľa agentúry firma znižuje náklady rýchlejšie, než sa čakalo a stabilizovali sa aj podmienky na trhu z hľadiska tvorby cien. Trh s rúrami používanými pri ropných vrtoch (OCTG) mal tiež dosiahnuť svoje dno. Stabilizácii pomáha aj úsilie Číny o zmenu svojho ekonomického modelu s cieľom podporiť domácu spotrebu na úkor tradičných exportných odvetví.

Americkí výrobcovia by mohli profitovať aj z protekcionistických opatrení v zahraničnom obchode a investícií do infraštruktúry, ktoré sľubuje administratíva prezidenta Donalda Trumpa, uvádza ďalej ratingová agentúra. Ceny výrobkov z plochej valcovanej ocele v USA síce v rokoch 2018 a 2019 pravdepodobne mierne klesnú, U.S. Steel by však vďaka vyšším objemom a lepšiemu využitiu mal posilniť svoju ziskovosť.

U.S. Steel má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U.S. Steel Corporation v júni 2000. V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel.